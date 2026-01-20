 Trumpas teigia išgelbėjęs NATO nuo „istorijos pelenų krūvos“

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė, kad NATO tebeegzistuoja jo dėka, nors Davose susirinkę Europos lyderiai pažadėjo „neprilygstamą“ atsaką į jo grasinimus perimti Grenlandiją.

„Joks pavienis asmuo ar prezidentas nepadarė daugiau NATO labui nei prezidentas Donaldas J. Trumpas. Jei nebūčiau atsiradęs, dabar NATO nebūtų!!! Ji būtų atsidūrusi istorijos pelenų krūvoje. Liūdna, bet TIESA!!!“ – D. Trumpas parašė savo platformoje „Truth Social“, nepaisant to, kad transatlantinį aljansą drebina Grenlandijos klausimas.

