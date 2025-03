Trumpas teigė, kad nejuokauja apie trečios kadencijos galimybę

Sekmadienio rytą telefonu kalbėdamas su amerikiečių transliuotojo „NBC News“ žurnalistais, D. Trumpas, paprašytas patikslinti teiginį dėl galimybės siekti dar vienos kadencijos, pasakė: „Aš nejuokauju.“

„Yra būdų, kaip tai padaryti“, – pridūrė jis.

78 metų milijardierius jau seniai užsimena, kad galėtų eiti pareigas daugiau nei dvi kadencijas, tačiau sekmadienio pastabos – po jų sekė komentarai žurnalistams prezidento lėktuve – buvo pačios konkrečiausios, kalbant apie turimus planus šiam tikslui pasiekti.

D. Trumpas savo antrą kadenciją pradėjo beprecedenčiu vykdomosios valdžios demonstravimu, pasitelkdamas turtingiausią pasaulio žmogų Eloną Muską, kad šis išardytų dalį vyriausybės, be to, pareiškė, kad jo šalininkai nori dar daugiau.

„Mums liko beveik ketveri metai, o tai ilgas laikas, bet nepaisant to, labai daug žmonių sako, kad reikia kandidatuoti dar kartą. Jiems labai patinka darbas, kurį darome“, – sekmadienį prezidentiniame lėktuve sakė D. Trumpas, tikriausiai turėdamas omenyje savo politinius sąjungininkus ir rėmėjus.

Atrodo, kad D. Trumpas išsisuko nuo žurnalisto klausimo, ar jis planuoja palikti postą 2029-ųjų sausio 20-ąją – kitą JAV prezidento inauguracijos dieną. „Aš į tai nežiūriu, bet pasakysiu jums, kad daugiau žmonių manęs prašė trečios kadencijos“, – sakė jis.

Anksčiau tą pačią dieną D. Trumpas sakė NBC, kad jam buvo pristatyti planai, kaip jis galėtų siekti perrinkimo.

Kai televizijos kanalas paklausė respublikono apie galimą scenarijų, pagal kurį viceprezidentas J. D. Vance'as kandidatuotų į prezidentus, o tada užleistų vietą D. Trumpui, prezidentas atsakė, kad tai yra vienas iš būdų.

Jis pridūrė, kad yra ir kitų, tačiau atsisakė pateikti daugiau detalių.

Norint pakeisti JAV konstituciją, kad būtų leidžiama trečioji prezidento kadencija, reikėtų dviejų trečdalių Atstovų Rūmų ir Senato daugumos, kurios D. Trumpo Respublikonų partija neturi, arba dviejų trečdalių valstijų sušaukto konstitucinio suvažiavimo, kuris pasiūlytų pataisas.

Abu keliai atrodo mažai tikėtini – respublikonams tam gali nepakakti jų valdomų valstijų ar vietų Kongrese.

Nepriklausomai nuo to, ar bandytų tikslą pasiekti per Kongresą, ar per valstijas, jam reikėtų, kad pataisas ratifikuotų trys ketvirtadaliai visų valstijų įstatymų leidžiamųjų organų.

Konstitucinis suvažiavimas Jungtinėse Valstijose niekada nebuvo sėkmingai sušauktas. Visos 27 konstitucinės pataisos buvo priimtos Kongrese.

Sausį, praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas pradėjo eiti pareigas, respublikonas Andy Oglesas iš Tenesio pristatė bendrą Atstovų Rūmų rezoliuciją dėl konstitucijos pakeitimo, kad prezidentai galėtų dirbti ne daugiau kaip tris kadencijas.