Trumpas susitiks su Zelenskiu, išdėstys niūrią JT viziją

D. Trumpas kreipsis į Jungtines Tautas pirmą kartą nuo tada, kai grįžo į pareigas ir nedelsdamas ėmėsi mažinti JAV vaidmenį tarptautinėse organizacijose.
Tai bus antras kartas, kai D. Trumpas susitiks su V. Zelenskiu po rugpjūčio 15 d. susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jo pakviestu į Aliaską. Šis susitikimas nutraukė Vakarų vykdomą Maskvos izoliaciją, tačiau nedavė jokio proveržio užbaigti karą Ukrainoje.
Pastarąjį mėnesį Rusija ne tik rengė didelio masto atakas prieš Ukrainą, bet ir didino Vakarų baimę dėl jos dronų ir lėktuvų įsiveržimų į NATO nares Lenkiją, Estiją ir Rumuniją.
D. Trumpas pradėjo eiti pareigas, pažadėjęs, kad per vieną dieną gali užbaigti dešimtis tūkstančių gyvybių nusinešusį karą Ukrainoje, gyrėsi asmeniniu ryšiu su V. Putinu. Tačiau praėjusią savaitę D. Trumpas pripažino, kad V. Putinas jį „tikrai nuvylė“.
Tikimasi, kad V. Zelenskis spaus D. Trumpą užimti griežtesnę poziciją ir įvesti Rusijai naujas sankcijas. D. Trumpas jau seniai grasina tai padaryti.
Tačiau valstybės sekretorius Marco Rubio, praėjusią savaitę apžvelgdamas būsimas derybas su V. Zelenskiu, teigė, kad D. Trumpas nėra pasirengęs spausti V. Putino. M. Rubio sakė, kad be D. Trumpo pasaulyje nėra nė vieno žmogaus, galinčio tarpininkauti dėl taikos Ukrainoje.
V. Zelenskiui ir vėl reikės atsargiai elgtis su D. Trumpu, kartu su viceprezidentu J. D. Vance'u kritikavusiu Ukrainos karo metų lyderį per skandalingą susitikimą Baltuosiuose rūmuose vasario 28 d., vadinusį jį nedėkingu už JAV suteiktą milijardų dolerių vertės karinę pagalbą.
Niujorke gimęs D. Trumpas per savaitę truksiantį viršūnių susitikimą mieste praleis vos dieną.
Vienas iš nedaugelio kitų jo asmeninių susitikimų bus su Argentinos dešiniųjų pažiūrų prezidentu Javieru Milei, ideologiniu sąjungininku, kurio vyriausybei Jungtinės Valstijos svarsto pasiūlyti ekonominį gelbėjimosi ratą.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad D. Trumpas kalbės apie „Amerikos stiprybės atnaujinimą visame pasaulyje“.
„Prezidentas taip pat užsimins apie tai, kaip globalistinės institucijos griauna pasaulio tvarką, ir išdėstys savo tiesmuką ir konstruktyvią pasaulio viziją“, – sakė ji žurnalistams Vašingtone.
Per antrąją kadenciją D. Trumpas agresyviau įgyvendina savo nacionalistinę „Amerika pirmiausia“ viziją ir mažina bendradarbiavimą su pasauliu. Jis ėmėsi veiksmų, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pasitrauktų iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir JT klimato kaitos institucijos, smarkiai apribojo JAV paramą vystymuisi ir įvedė sankcijas užsienio teisėjams dėl sprendimų, kuriuos laiko pažeidžiančiais suverenitetą.