Trumpas prieš įtemptus rinkimus išreiškė paramą Armėnijos premjerui Pašinianui

Birželio 7 dieną vyksiantis balsavimas laikomas lakmuso popierėliu N. Pašiniano žingsniams mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir kartu megzti glaudesnius ryšius su Vakarais.
Pietų Kaukazo valstybė taip pat vis dar neatsigauna po to, kai Azerbaidžanas 2023 metais kariniu būdu perėmė Kalnų Karabacho regiono kontrolę ir iš jo masiškai pasitraukė 100 tūkst. etninių armėnų.
Armėnija pagal JAV tarpininkautą taikos susitarimą sutiko savo teritorijoje įrengti tranzito koridorių, kuris sujungtų Azerbaidžaną su jo Nachičevanės eksklavu – jis buvo pavadintas „Trumpo keliu už tarptautinę taiką ir gerovę“ (TRIPP).
Savo įraše socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas pareiškė, kad „netrukus JAV ir Armėnija kartu pradės“ TRIPP statybas, „kurios pakeis Pietų Kaukazą ir padės mūsų nuostabioms JAV energetikos įmonėms gauti prieigą nuo Centrinės Azijos iki pat Jungtinių Valstijų“.
Jis pavadino N. Pašinianą „puikiu draugu ir lyderiu“, kuris „daro savo šalį stiprią, turtingą ir labai saugią“.
„Nikolas visiškai pritaria mano TAIKOS ir GEROVĖS vizijai Armėnijai ir visam Pietų Kaukazo regionui“, – rašė D. Trumpas.
„Dėl šių priežasčių Nikolas turi mano VISIŠKĄ palaikymą perrinkimui 2026 metų birželio 7 dieną“, – teigė D. Trumpas, pavartodamas savo mėgstamą formuluotę, kurią dažnai naudoja politiniam palaikymui reikšti.
N. Pašinianas ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše padėkojo D. Trumpui už „didelį įvertinimą ir draugiškus žodžius“.
Šis palaikymas išreikštas praėjus dienai po to, kai JAV valstybės sekretorius Marco Rubio apsilankė Armėnijoje, pakeliui iš kelias dienas trukusio vizito Indijoje.
D. Trumpas savo trečiadienio įraše nurodė, kad M. Rubio „pasiekė pažangos dėl kelių svarbių susitarimų abiem mūsų šalims“.
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