Trumpas priėmė turkų prezidentą, svarsto galimybę panaikinti draudimą parduoti F-35

R. T. Erdoganas Baltuosiuose rūmuose lankėsi pirmą kartą nuo 2019-ųjų. Tais metais Vašingtonas pašalino Turkiją iš naikintuvų F-35 programos nes, ši NATO sąjungininkė įsigijo rusišką oro gynybos sistemą.
D. Trumpas teigė esąs pasirengęs panaikinti sankcijas Ankarai dėl rusiškų raketų S-400 įsigijimo, jei susitikimas su R. T. Erdoganu bus sėkmingas.
Tačiau D. Trumpas kaip kertinį iškėlė ir Ukrainos klausimą. Turkija yra atsisakiusi prisijungti prie tarptautinių sankcijų Maskvai ir net padidino rusiškos naftos pirkimo mastą.
„Norėčiau, kad jis nustotų pirkti bet kokią naftą iš Rusijos, kol Rusija tęsia šį siautėjimą“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Rusijos karą prieš Ukrainą.
D. Trumpas teigė, kad R. T. Erdoganas turi įtakos Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau pridūrė: „Geriausia, ką jis galėtų padaryti, tai nepirkti naftos ir dujų iš Rusijos.“
Analitinio centro „Bruegel“ duomenimis, Turkija yra ketvirta didžiausia Rusijos prekybos partnerė, o pernai jų tarpusavio prekybos vertė siekė 52 mlrd. dolerių (44,3 mlrd. eurų), daugiausia dėl iškastinio kuro ir elektronikos.
D. Trumpas, kuris anksčiau šią savaitę pareiškė tikintis, kad Ukraina gali laimėti karą, primygtinai reikalauja, kad Vakarų sąjungininkės nustotų pirkti Rusijos naftą ir dujas, prieš jam įvedant daugiau sankcijų Maskvai.
„Suklastoti rinkimai“
Vis dar neaišku, ar D. Trumpas ir R. T. Erdoganas pasiekė susitarimą dėl naikintuvų F-35, dėl kurių kilo nesutarimų dar per pirmą D. Trumpo kadenciją.
Prieš šešerius metus Turkija buvo pašalinta iš šios žymiosios JAV naikintuvų programos, susirūpinus, kad jos įsigyta rusiška sistema suteiks pagrindinei NATO priešininkei galimybę gauti informacijos apie F-35 pajėgumus.
Tačiau D. Trumpas po susitikimo su R. T. Erdoganu sakė, kad derybos „davė labai daug rezultatų dėl daugelio skirtingų dalykų – dalykų, kurių norėjome mes, ir dalykų, kurių norėjo jis“.
„Apie tai paskelbsime kažkada vėliau, ir jis taip pat padarys pranešimą“, – teigė jis žurnalistams.
D. Trumpas pridūrė, kad JAV sankcijos, įvestos Turkijos gynybos sektoriui kilus ginčui dėl Rusijos raketų, gali būti panaikintos „beveik nedelsiant“.
79 metų D. Trumpas, žinomas dėl savo žavėjimosi valdingais užsienio lyderiais, jau seniai simpatizuoja 71 metų R. T. Erdoganui ir nepaisydamas Turkijoje vykdomų griežtų priemonių prieš opoziciją išlaiko gerą nuomonę apie jį.
„Tai žmogus, turintis labai tvirtą nuomonę. Paprastai nemėgstu pernelyg tvirtą nuomonę turinčių žmonių, bet šis man visada patinka, nors su juo nelengva“, – sakė D. Trumpas žurnalistams.
„Jis geriau nei bet kas kitas žino apie suklastotus rinkimus“, – pridūrė D. Trumpas apie savo kolegą, teigdamas, kad jie liko draugais net ir tada, kai respublikonas dėl to, ką vadina „suklastotais rinkimais“, turėjo išsikraustyti iš Baltųjų rūmų.
D. Trumpas ir R. T. Erdoganas taip pat siekė užglaistyti nesutarimus dėl Gazos Ruožo ir Sirijos. R. T. Erdoganas ilgą laiką aršiai kritikavo pagrindinį JAV sąjungininką Izraelį dėl karo Gazos Ruože.
„Prezidentas Trumpas turi didžiulę įtaką. Tikiu, kad galėtume ranka rankon įveikti visą pyktį ir problemas regione“, – per vertėją žurnalistams sakė R. T. Erdoganas.
