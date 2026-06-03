Trumpas pareiškė norintis susitikti su Irano vadovu

„Norėčiau su juo susitikti, ir mes tikriausiai kada nors susitiksime, priklausomai nuo to, kaip viskas susiklostys“, – D. Trumpas sakė „New York Post“ tinklalaidei „Pod Force One“.
Manoma, kad 56 metų M. Khamenei buvo sužeistas per JAV ir Izraelio smūgius, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei, ir nuo to laiko, kai buvo paskelbtas jo įpėdiniu, nesirodo viešumoje.
Paklaustas apie M. Khamenei sveikatą, D. Trumpas pridūrė, kad jis buvo „absoliučiai įsitraukęs“.
„Negirdžiu, kad jam sektųsi puikiai, – sakė D. Trumpas. – Jei tikite pasakojimais, jam trūksta daugybės skirtingų dalių.“
„Sakoma, kad jis duoda sutikimą“, – pridūrė JAV lyderis.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį vienam Kongreso komitetui sakė, kad M. Khamenei yra gyvas ir veikia vis aktyviau.
„Manau, jog yra požymių, kad jis vis labiau įsitraukia tam tikru lygmeniu“, – Senato Užsienio ryšių komitetui sakė M. Rubio.
Trečiadienį įvykdyta Irano ataka prieš Kuveito oro uostą tapo vienu rimčiausių išbandymų trapioms balandžio 8 dieną paskelbtoms paliauboms.
Atsakomybę už ataką prisiėmė Irano revoliucinė gvardija, pareiškusi, kad tai buvo kerštas už JAV atakas prieš Irano naftos tanklaivį ir salą.
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