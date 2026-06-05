 Trumpas ketina skirti 700 milijonų dolerių anglių pramonei paremti

Trumpas ketina skirti 700 milijonų dolerių anglių pramonei paremti

2026-06-05 12:00
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Jis ketvirtadienį paskelbė, kad tam pasitelks Gynybos gamybos aktą (Defense Production Act). Šis Šaltojo karo laikų įstatymas suteikia prezidentui plačias teises kištis į pramonės šakas, kurios laikomos labai svarbiomis nacionaliniam saugumui.

<span>Trumpas ketina skirti 700 milijonų dolerių anglių pramonei paremti</span>
Trumpas ketina skirti 700 milijonų dolerių anglių pramonei paremti / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Minėtos lėšos būtų skirtos keliolikos anglimi kūrenamų elektrinių modernizavimui, taip pat dviejų naujų elektrinių bei eksporto terminalo vakarinėje pakrantėje statybai, paneša agentūra „Reuters“.

JAV administracija energetikos politiką laiko nacionalinio saugumo klausimu. Taip, be kita ko, norima patenkinti didelį dirbtinio intelekto (DI) duomenų centrų elektros poreikį ir sumažinti priklausomybę nuo užsienio šalių.

Pramonės asociacija „National Mining Association“ pasveikino šį žingsnį. Parama sustiprins energijos šaltinį, kuris saugo vartotojus nuo kainų svyravimų, pareiškė asociacijos vadovas Richas Nolanas. Aplinkosaugininkai tuo tarpu griežtai sukritikavo  planus. Organizacija „Sierra Club“ kalbėjo apie mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojamą subsidiją aplinką teršiančiai pramonei ir paskelbė apie ketinimus imtis teisinių veiksmų.

Anglies reikšmė JAV jau daugelį metų mažėja. 1990-aisiais šis energijos šaltinis užtikrino daugiau kaip pusę JAV pagaminamos elektros energijos, tačiau šiandien atitinkama dalis nesiekia nė penktadalio. Energetikos bendrovės vis dažniau renkasi pigesnes gamtines dujas ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Nepaisant sušvelnintų aplinkosaugos reikalavimų, D. Trumpui iki šiol nepavyko padidinti šioje pramonės šakoje dirbančių žmonių skaičiaus. JAV centrinio duomenimis, darbuotojų skaičius JAV anglių kasybos sektoriuje sumažėjo nuo maždaug 51, 5 tūkst. 2017 metais iki maždaug 39,8 tūkst. pernai.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kurmys
Oi slepia nuskurusias blakstes bonka , velnias pasieme blakscjiu grozi nei brangi chimija nepadeda
0
0
Senelis
Anglys reikalingos metalo pramonei svarbus labai deoksidantas C Carbon , senelis bisk chimikas
0
0
ha
eilinė durnystė. bus dirbtinis intelektas varomas anglimis:)
0
0
Visi komentarai (4)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų