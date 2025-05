Trumpas „Fox News“ laidų vedėją paskyrė į svarbų Vašingtono prokuroro postą

73 metų J. Pirro, paskirta laikinąja JAV prokurore Kolumbijos apygardai, ateina iš sferos, kurioje D. Trumpas mėgsta ieškoti pareigūnų savo administracijai – iš dešiniosios pakraipos televizijų.

Tarp kitų anksčiau „Fox News“ dirbusių respublikono administracijos pareigūnų yra gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ir susisiekimo sekretorius Seanas Duffy.

J. Pirro paskirta netrukus po to, kai D. Trumpas persigalvojo dėl savo pirmojo pasirinkimo – advokato, gynusio atsakovus byloje dėl įsiveržimo į JAV Kapitolijų 2021 metų sausio 6 dieną.

J. Pirro anksčiau bandė įsitraukti į politiką, tačiau nesėkmingai. Ji kandidatavo į JAV Senatą ir Niujorko generalinio prokuroro pareigas.

Platesnio visuomenės dėmesio ji sulaukė 2008–2011 metais vesdama televizijos laidą „Judge Jeanine Pirro“.

2011-aisiais ji prisijungė prie „Fox News“ ir pradėjo vesti laidą „Justice with Judge Jeanine“. J. Pirro šios laidos veidas buvo 11 metų, o dabar ji yra viena iš šio kanalo laidos „The Five“ vedėjų.

J. Pirro taip pat parašė kelias knygas, tarp jų – 2018-aisiais išleistą „Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy“.

Laikraštis „The Washington Post“ apibūdino knygą kaip pataikūnišką dėl akivaizdaus noro palaikyti D. Trumpą.

J. Pirro taip pat yra skleidusi nepagrįstas sąmokslo teorijas apie 2020-ųjų JAV prezidento rinkimus, kuriuose D. Trumpas pralaimėjo Joe Bidenui.

Vėliau ji buvo įtraukta į atsakovų sąrašą įmonės „Dominion Voting Systems“ iškeltoje byloje dėl šmeižto, kurioje teigta, kad „Fox“ skelbė melagingus teiginius apie bendrovę.

„Fox News“ sudarė susitarimą dėl bylos už beveik 800 mln. dolerių (712,56 mln. eurų).