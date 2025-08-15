Trumpas atvyko į Aliaską

Šis susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai, bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Derybas Elmendorfo-Richardsono (Ričardsono) oro pajėgų bazėje planuojama pradėti 11 val. 30 min. Aliaskos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po susitikimo abu lyderiai surengs bendrą spaudos konferenciją derybų rezultatams apibendrinti.