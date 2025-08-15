Aliaskoje susitiks Trumpas ir Putinas

Šis susitikimas bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Derybas Elmendorfo-Richardsono (Ričardsono) oro pajėgų bazėje planuojama pradėti 11 val. 30 min. Aliaskos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po susitikimo abu lyderiai surengs bendrą spaudos konferenciją derybų rezultatams apibendrinti.
Kaip pranešama, vyks prezidentų susitikimas akis į akį, o vėliau prie jų prisijungs rusų ir amerikiečių delegacijos.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
JAV prezidentas derybų išvakarėse sakė, kad bet koks susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo bus pasiektas per antrąjį trišalį susitikimą su Ukrainos lyderiu, o ne penktadienį Aliaskoje.
JAV lyderis per savo 2024 metų rinkimų kampaniją daugybę kartų žadėjo nutraukti karą Ukrainoje per 24 valandas nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį, tačiau kol kas padarė menką pažangą derantis dėl taikos susitarimo.
Jis pagrasino antrinėmis sankcijomis Rusijos prekybos partneriams dėl invazijos į Ukrainą, tačiau jo nustatytas terminas praėjo praėjusią savaitę, o jokių veiksmų nebuvo paskelbta.
Tuo metu V. Putinas derybų išvakarėse gyrė JAV pastangas siekiant užbaigti karą.
Karui Ukrainoje tebesitęsiant, trečiadienį V. Zelenskis nuskrido į Berlyną ir prisijungė prie kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) virtualiame susitikime su kitais Europos lyderiais, NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais, per kurį jie kalbėjosi su D. Trumpu ir ragino laikytis vieningos pozicijos prieš Rusiją.
Vokietijos kancleris teigė, kad susitikimas buvo „išties konstruktyvus“ ir lyderiai „palinkėjo prezidentui Trumpui visokeriopos sėkmės“ per susitikimą su V. Putinu.
Sutarta, kad D. Trumpas turi siekti užtikrinti paliaubas, o šis sakė, kad jei Rusija nesustabdys puolimo, jai gresia griežtos pasekmės.
D. Trumpas pareiškė, kad po Aliaskoje įvyksiančio jo ir V. Putino susitikimo planuoja surengti trišalį susitikimą, į kurį bus pakviestas ir Ukrainos prezidentas. Jis taip pat pažadėjo iškart po susitikimo su Kremliaus šeimininku informuoti V. Zelenskį ir Europos lyderius apie savo derybų rezultatus.