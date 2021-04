Translytė įžymybė C. Jenner sieks Kalifornijos gubernatoriaus posto

„Aš dalyvauju!“ – paskelbė 71 metų buvusi dešimtkovininkė ir pridūrė, kad artimiausiomis savaitėmis oficialiai pradės savo rinkimų kampaniją – galbūt kaip respublikonė.

C. Jenner būtų garsiausia rinkimuose dalyvaujanti politikos pasauliui nepriklausanti įžymybė po to, kai Kalifornijos gubernatoriaus rinkimus 2003 metais netikėtai laimėjo Holivudo žvaigždė Arnoldas Schwarzeneggeris (Arnoldas Švarcenegeris), šiame poste išdirbęs daugiau nei septynerius metus.

Tačiau ekspertai C. Jenner žingsnį vertina kaip avantiūrą.

Tuo metu dabartinis Kalifornijos gubernatorius demokratas 53 metų Gavinas Newsomas (Gevinas Niusomas) iš San Fransisko sulaukia kritikos dėl koronavirusinės pandemijos valdymo, ypač dėl jo įvestų griežtų suvaržymų, turėjusių neigiamos įtakos verslui ir šeimoms.

Šiais metais Kalifornija turėtų antrą kartą per savo istoriją balsuoti dėl valstijos vadovo mandato atšaukimo, peticijos prieš G. Newsomą organizatoriams surinkus pakankamai balsų, kad būtų surengtas balsavimas dėl galimo jo nušalinimo.

„Aš esu užtikrinta laimėtoja ir vienintelis žmogus iš šalies, kuris gali padaryti galą Gavino Newsomo siaubingo gubernatoriavimo laikams“, – sakoma C. Jenner pareiškime.

Ji pabrėžė, kad praėjusiais metais per dalinį karantiną G. Newsomas pietavo su lobistais prabangiame restorane Napos regione.

„Smulkusis verslas yra sužlugdytas dėl per daug griežto karantino, visa vaikų karta neteko švietimo metų, negalėjo sugrįžti į mokyklas, užsiimti įvairia veikla ir bendrauti su draugais“, – sakė ji.

C. Jenner pridūrė, kad jos dalyvavimas rinkimuose „bus sprendimų kampanija, parodysianti kelią valstijai atgal į klestėjimą ir galiausiai atitaisysianti žalą, kurią Newsomas padarė šiai valstijai“.

C. Jenner, anksčiau žinoma Bruce'o Jennerio (Briuso Dženerio) vardu, iki lyties pakeitimo 2015 metais buvo susituokusi su Kris Kardashian (Kris Kardašian) ir dalyvavo realybės televizijos šou „Gyvenimas su Kardašianais“ (Keeping Up with the Kardashians). 1976 metais Monrealio olimpiadoje pasiekė dešimtkovės pasaulio rekordą.

Keli respublikonų politikai, įskaitant buvusį San Diego merą Keviną Faulconerį (Keviną Folkonerį), jau paskelbė, kad kandidatuos į Kalifornijos gubernatoriaus postą. Manoma, kad balsavime dalyvaus itin daug kandidatų.

Valstijos rinkėjai turės pažymėti balsalapiuose, ar demokratas G. Newsomas turėtų būti atšauktas iš posto dar nesibaigus jo kadencijai, o jei taip, kurį kandidatą jie pageidautų matyti jo vietoje.

Demokratų partija iš esmės remia G. Newsomą, ir kol kas nėra jokių požymių, kad kas nors iš jo bendrapartiečių mestų jam iššūkį balsavime.

Tačiau Kalifornijos nustatyta žema kartelė reiškia, kad balsalapyje gali atsirasti dešimčių ar net šimtų kandidatų ne iš politinės arenos pavardės, kaip kad nutiko 2003 metais.