Th. May išreiškė palaikymą į kontroversijos sūkurį patekusiam ambasadoriui

Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May (Tereza Mei) antradienį išreiškė palaikymą šalies ambasadoriui Jungtinėse Valstijose, prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) nutraukus kontaktus su šiuo diplomatu.

D. Trumpas pareiškė daugiau neketinantis bendrauti su ambasadoriumi Kimu Darrochu (Kimu Darošu), kai iš nutekintų diplomatinių pranešimų paaiškėjo, kad jis JAV administraciją laiko „neišmanančia“ ir „išskirtinai neveiksminga“.

Th. May išreiškė palaikymą diplomatui, patekusiam į kontroversijo sūkurį po to, kai laikraštis „The Mail on Sunday“ paskelbė minėtus diplomatinius pranešimus.

Tiesmuki K. Darrocho vertinimai sukėlė tam tikros įtampos tarp Britanijos ir JAV, dažnai pabrėžiančių, kad jas sieja „ypatingi dvišaliai santykiai“.

K. Darrochas nebuvo pakviestas į Baltuosiuose rūmuose pirmadienį vykusią šventinę vakarienę, organizuotą Kataro emyro garbei.

Britų pareigūnams aiškinantis, kas nutekino pranešimus ir įstūmė šalį į tokią keblią padėtį, įtakingas Konservatorių partijos veikėjas, buvęs užsienio reikalų sekretorius Williamas Hague'as (Viljamas Heigas) pareiškė, kad vyriausybė elgiasi teisingai, palaikydama ambasadorių.

„Negalima keisti ambasadoriaus to pareikalavus priimančiai valstybei, – sakė W. Hague'as britų visuomeniniam transliuotojui BBC. – Toks jų darbas – pateikti sąžiningus vertinimus, kas vyksta toje valstybėje.“

Virtinėje „Twitter“ žinučių D. Trumpas piktai užsipuolė K. Darrochą ir teigė, kad Jungtinės Valstijos nebuvo geros nuomonės apie ambasadorių ir jis čia nebuvo mėgstamas. Prezidentas taip pat pažėrė kritikos Th. May – kaltino ją sukėlus sumaištį dėl šalies pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

„Gera žinia nuostabiajai Jungtinei Karalystei – jie greitai turės naują Ministrą Pirmininką, – rašė D. Trumpas tviteryje. – Man itin patiko puikus praėjusio mėnesio valstybinis vizitas. Visgi didžiausią įspūdį man paliko Karalienė!“

Šios tviteryje paskelbtos prezidento žinutės padidino spaudimą Britanijos vyriausybei dėl K. Darrocho. Ambasadorius anksčiau yra sulaukęs kai kurių išstojimo iš ES šalininkų stovyklos politikų kaltinimų dėl pernelyg menko entuziazmo „Brexit“ klausimu.

Apie nutekintus diplomatinius pranešimus paskelbusi žurnalistė Isabel Oakeshott (Izabel Oukšot) yra uoli „Brexit“ šalininkė ir Jungtinės Karalystės „Brexit“ partijos lyderio Nigelo Farage'o (Naidželo Faradžo) sąjungininkė.

N. Farage'as yra vienas didžiausių D. Trumpo gerbėjų Britanijoje. D. Trumpas savo ruožtu neslepia simpatijų N. Farage'ui ir yra sakęs, kad šis būtų puikus JK ambasadorius Vašingtone.

Pirmadienį N. Farage'as atmetė tokią galimybę.

„Nesu diplomatas“, – sakė jis.