Temdomas Holivudo streiko prasideda 80-asis Venecijos kino festivalis

Ilgiausią istoriją pasaulyje skaičiuojanti kino šventė turėjo prasidėti filmu „Challengers“ – romantine drama apie tenisą su viena didžiausių savo kartos žvaigždžių Zendaya (Zendaja).

Tačiau paskutinę minutę jį pakeitė italų karinė drama „Comandante“ dėl tebesitęsiančio Holivudo aktorių ir scenaristų streiko – daugiausia dėl darbo užmokesčio ir dirbtinio intelekto grėsmės, – dėl kurio jie negalėjo vykdyti reklamos kampanijos.

Likusi programos dalis iš esmės liko nepaliesta, o virtinė „Oskaro“ statulėlę besitikinčių gauti kūrėjų premjerų įvyks Venecijoje, nors ant raudonojo kilimo ir nežada pasirodyti nemažai talentingų aktorių.

Emma Stone (Ema Stoun) nedalyvaus pristatant labai laukiamą filmą „Prasti reikalai“ (Poor Things), kuriame ji vaidina būtybę, panašią į Frankenšteino sukurtąją. Taip pat nedalyvaus Bradley Cooperis (Bradlis Kuperis), kuris surežisavo ir suvaidino filme „Maestro“ apie legendinį dirigentą ir kompozitorių Leonardą Bernsteiną (Lenardą Bernstainą).

Jungtinių Valstijų žiniasklaida pranešė, kad Adamas Driveris (Adamas Draiveris) pasirodys pristatydamas filmą „Ferrari“. Režisieriaus Michaelo Manno (Maiklo Mano), filmo „Karštis“ (Heat) kūrėjo, biografiniam filmui Ekrano aktorių gildija (SAG-AFTRA) suteikė išimtį, nes jis buvo kuriamas ne Holivudo studijų sistemoje.

Anot pramogų leidinio „Variety“, festivalio pabaigoje vyksiančioje filmo „Memory“ premjeroje taip pat laukiama Jessicos Chastain (Džesikos Častein). Tai pirmas jos pasirodymas po „Oskarą“ pelniusio filmo „Tamės Fei akys“ (The Eyes of Tammy Faye).

Visi jie varžosi dėl pagrindinio prizo – „Auksinio liūto“, kurį rugsėjo 9 dieną skirs žiuri, vadovaujama „Kalifornijos svajų“ (La La Land) režisieriaus Damieno Chazelle'io (Damieno Šazelio).

Tarp kitų dėmesio vertų filmų – Sofios Coppolos (Sofijos Kopolos) „Priscilla“ apie Elvis Presley (Elvio Preslio) žmoną ir Davido Fincherio (Deivido Finčerio) „The Killer“. Šis kino kūrėjas grįžta į Lido salą Venecijoje praėjus dviem dešimtmečiams po to, kai „Kovos klubas“ (Fight Club) buvo nušvilptas festivalyje, o vėliau tapo kultiniu hitu.

„Nesuprantamas priešiškumas“

Sumažėjus su žvaigždėmis susijusių kalbų, nemažai dėmesio gali sulaukti Woody Alleno (Vudžio Aleno) filmas „Coup de Chance“ – 50-asis jo filmas ir pirmasis prancūzų kalba – ir Romano Polanskio „The Palace“. Abu filmai įtraukti į nekonkursinę programą.

87 metų W. Allenas buvo tiriamas dėl įtariamo priekabiavimo prieš savo įvaikintą dukrą, tačiau dešimtajame dešimtmetyje visi įtarimai buvo panaikinti. Visgi „MeToo“ eroje daugeliui to nepakako, ir Holivudas jį faktiškai atstūmė.

Festivalio direktorius Alberto Barbera (Albertas Barbera) gynė W. Alleno įtraukimą į festivalį, sakydamas naujienų agentūrai AFP, kad įtarimai jo atžvilgiu buvo visiškai panaikinti: „Praėjo dvidešimt penkeri metai ir man visiškai nesuprantamas priešiškumas jo atžvilgiu, ypač Jungtinėse Valstijose.“

90 metų R. Polanskis tebesislapsto dėl JAV priimto nuosprendžio už nepilnametės išžaginimą praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Nukentėjusioji jam jau seniai atleido, tačiau jis kaltinamas ir kitais prievartos atvejais.

Festivalis teigė, kad jame jis nepasirodys.

A. Barbera pripažino, kad su R. Polanskiu yra sudėtingiau, bet sakė: „Meno istorijoje gausu menininkų, kurie buvo nusikaltėliai, tačiau mes ir toliau žavimės jų darbais.“

Be to, nekonkursinėje programoje vyks 40 minučių trukmės Weso Andersono (Veso Andersono) filmo „The Wonderful Story of Henry Sugar“, sukurto pagal Roaldo Dahlo (Roaldo Dalo) pasaką, ir nepriklausomo kino favorito Richardo Linklaterio (Ričardo Linkleiterio) naujo filmo „Hit Man“ premjeros.

Šį mėnesį mirusio 87 metų Williamo Friedkino (Viljamo Fridkino), režisavusio „Egzorcistą“ (The Exorcist), paskutinis filmas „The Caine Mutiny Court-Martial“ taip pat bus rodomas nekonkursinėje programoje.