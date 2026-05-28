 Teismas: vandens iš čiaupo turistei nedavęs viešbutis elgėsi teisėtai

Teismas: vandens iš čiaupo turistei nedavęs viešbutis elgėsi teisėtai

2026-05-28 10:03
BNS inf.

Italijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad penkių žvaigždučių viešbutis Dolomitų regione elgėsi teisėtai, kai atsisakė vienai turistei duoti vandens iš čiaupo.

<span>Teismas: vandens iš čiaupo turistei nedavęs viešbutis elgėsi teisėtai</span>
Teismas: vandens iš čiaupo turistei nedavęs viešbutis elgėsi teisėtai / Pixabay nuotr.

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Moteris iš Romos nesėkmingai bandė įrodyti, kad „vanduo yra gamtos išteklius ir visuotinė žmogaus teisė“ po to, kai 2019 metais slidinėjimo sezono metu penkių žvaigždučių viešbučio „Hotel Sassongher“ restorane Korvaroje padavėjas jai pasiūlė tik 7 eurus kainuojantį buteliuką mineralinio vandens.

Italijos žiniasklaida praneša, kad Aukščiausiasis Teismas atmetė moters prašymą priteisti 2700 eurų kompensaciją už emocinę kančią ir ekonominę žalą.

Viešbučio advokatas Silvio Belardi laikraščiui „Corriere Alto Adige“ sakė, kad teismas nusprendė, jog „nėra pareigos duoti vandens iš čiaupo“. Prieš tai moters ieškinį atmetė keli žemesnės instancijos teismai.

Moteris teigė, kad buvo pažeistos jos vartotojo teisės ir kad jį patyrė finansinę ir moralinę žalą. Tačiau teismas atmetė jos pretenzijas dėl įrodymų stokos ir konstatavo, kad Italijos įstatymai ir reglamentai neįpareigoja įstaigų svečiams duoti vandens iš čiaupo ir kad sprendimas jo duoti priklauso nuo kiekvienos įstaigos.

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Komentarai

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Išvada
Kažkoks fašizmas. Tokio net prie Hitlerio nebuvo. Ir aš dar turėčiau juos ginti nuo ruso ? Nesulauks ...
1
0
Suklydo
Reikejo bylynetis ne del gamtos istekliu, o del asmens veiksmu susijusiu pvz: uz pagalbos nesuteikima (pvz gal mineralinis asmeniui yra zalingas) ...
3
0
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