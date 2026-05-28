Teismas: vandens iš čiaupo turistei nedavęs viešbutis elgėsi teisėtai

Moteris iš Romos nesėkmingai bandė įrodyti, kad „vanduo yra gamtos išteklius ir visuotinė žmogaus teisė“ po to, kai 2019 metais slidinėjimo sezono metu penkių žvaigždučių viešbučio „Hotel Sassongher“ restorane Korvaroje padavėjas jai pasiūlė tik 7 eurus kainuojantį buteliuką mineralinio vandens.
Italijos žiniasklaida praneša, kad Aukščiausiasis Teismas atmetė moters prašymą priteisti 2700 eurų kompensaciją už emocinę kančią ir ekonominę žalą.
Viešbučio advokatas Silvio Belardi laikraščiui „Corriere Alto Adige“ sakė, kad teismas nusprendė, jog „nėra pareigos duoti vandens iš čiaupo“. Prieš tai moters ieškinį atmetė keli žemesnės instancijos teismai.
Moteris teigė, kad buvo pažeistos jos vartotojo teisės ir kad jį patyrė finansinę ir moralinę žalą. Tačiau teismas atmetė jos pretenzijas dėl įrodymų stokos ir konstatavo, kad Italijos įstatymai ir reglamentai neįpareigoja įstaigų svečiams duoti vandens iš čiaupo ir kad sprendimas jo duoti priklauso nuo kiekvienos įstaigos.
(be temos)
(be temos)