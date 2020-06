TEA: aviacijos sektoriaus krizė sulėtins naftos paklausos atsigavimą

Naujausioje mėnesinėje ataskaitoje TEA atnaujino naftos rinkos prognozes, vis didesniam skaičiui valstybių švelninant karantino priemones, pasaulio ekonomiką įstūmusias į blogiausią krizę nuo Didžiosios depresijos laikų.

Organizacija prognozuoja, kad 2020-ųjų naftos paklausa sieks 91,7 mln. barelių per dieną – 8,1 mln. barelių per dieną mažiau nei praėjusiais metais. Ši atnaujinta prognozė yra pozityvesnė nei gegužę prognozuotas 8,6 mln. barelių per dieną sumažėjimas ir balandį prognozuotas 9,3 mln. barelių per dieną susitraukimas.

TEA pažymėjo, kad metiniai vartojimo rodikliai pamažu gerėja praėjus „juodajam balandžiui“, kai buvo pasiektas karantino pikas. Balandį užfiksuotas 21,8 mln. barelių per dieną paklausos susitraukimas buvo didesnis nei gegužės mėnesiui prognozuotas 18,6 mln. barelių per dieną sumažėjimas.

Prognozuojama, kad paklausa birželį susitrauks iki 12,9 mln. barelių per dieną ir 7,4 mln. barelių per dieną liepos mėnesį.

Paryžiuje įsikūrusi TEA pažymėjo, kad galima pastebėti daugybę atsigavimo ženklų.

„Žvelgiant į paklausą, padidėję mobilumo rodikliai kovo-gegužės laikotarpiu suteikė paramos: ypač dėl Kinijos karantino priemonių panaikinimo balandį paklausa buvo beveik sugrįžusi į lygius, matytus prieš metus“, – teigė organizacija.

TEA pabrėžė, kad Indijoje gegužę taip pat buvo pastebėtas atsigavimas, nors paklausos lygis buvo žemesnis nei praėjusiais metais.

„Karantino priemonių švelninimas daugumoje šalių antroje metų pusėje turėtų suteikti postūmį“ , – pridūrė agentūra.

Aviacijos sektorius – „sunkioje padėtyje“

TEA paskelbė savo pirmąsias 2021 metų prognozes – paklausa, anot agentūros, turėtų padidėti 5,7 mln. barelių per dieną, „kadangi aktyvumas ištisose ekonomikos srityse ims grįžti į normalias vėžes“.

Tai pasaulinę naftos paklausą kilstelės iki 97,4 mln. barelių per dieną, tačiau šis lygis bus 2,4 mln. barelių per dieną mažesnis nei 2019 metais – agentūra teigė, kad tai „galima paaiškinti sunkia aviacijos sektoriaus padėtimi“.

TEA prognozavo, kad reaktyvinio kuro paklausa antrą ketvirtį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, nukris 62 proc. ir atsigaus lėtai, kadangi oro kelionėms greičiausiai vis dar bus taikomi apribojimai, o paklausa išliks žema, kol nebus sukurta viruso vakcina.

„Priešingai, nei benzinas ir dyzelinas, kurie iki prieškrizinių lygių atsigaus iki 2020 metų pabaigos, reaktyvinio kuro prognozės yra mažiau aiškios“, – teigė organizacija.

TEA pažymėjo, kad pramonė 2021 metais ir toliau neigiamai veiks naftos paklausą, prognozuodama, jog reaktyvinio kuro paklausa, kuri šiemet nusmuks 3 mln. barelių per dieną, 2021-aisiais padidės tik 1 mln. barelių per dieną.