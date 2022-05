Talibanas atmeta JT susirūpinimą dėl moterų teisių Afganistane

Antradienį Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje Talibanas kritikuojamas už tai, kad pernai sugrįžęs į valdžią apribojo mergaičių ir moterų galimybes įgyti išsilavinimą, dirbti valstybės tarnyboje ir laisvai judėti.

Afganistano aukščiausiasis lyderis ir Talibano vadovas Hibatullah Akhundzada (Hibatula Achundzada) taip pat paskelbė įsaką, įpareigojantį moteris viešumoje dėvėti visą kūną, įskaitant veidą, dengiančius drabužius

Šis H. Akhundzados įsakas, kuriuo moterims taip pat nurodoma „likti namie“, jei jos neturi svarbaus darbo už namų ribų, sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo.

15-a Saugumo Tarybos valstybių narių paragino Talibaną „skubiai pakeisti politiką ir praktiką, kuriomis šiuo metu ribojamos Afganistano moterų ir mergaičių žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės“.

Saugumo Taryba taip pat pareikalavo, kad griežtojo kurso islamistų judėjimas vėl atidarytų visa mergaičių mokyklas.

Afganistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad vyriausybė Saugumo Tarybos susirūpinimą laiko „nepagrįstu ir dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą“ užtikrinti Afganistano moterims jų teises.

„Kadangi Afganistano gyventojų daugumą sudaro musulmonai, Afganistano vyriausybė mano, kad hidžabo dėvėjimas atitinka visuomenės religinę ir kultūrinę praktiką“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Nors talibai žadėjo, kad šįkart jų valdymas bus nuosaikesnis, palyginti su 1996–2001 metų režimu, tačiau per pirmuosius mėnesius nuo sugrįžimo į valdžią grąžino daugelį suvaržymų, panaikindami nedidelius laimėjimus moterų teisių srityje, pasiektus po to, kai 2001 metais per JAV vadovautą invaziją buvo nuverstas ankstesnis Talibano režimas.

JT specialusis pranešėjas Afganistano žmogaus teisių klausimais Richardas Bennettas (Ričardas Benetas) ketvirtadienį baigdamas vizitą Kabule pareiškė, jog Talibano taikomais apribojimais siekiama, kad moterys taptų „nematomos visuomenėje“.

Jokia valstybė dar nėra oficialiai pripažinusi naujos Talibano vyriausybės. Ji taip pat dar neturi savo atstovo Jungtinėse Tautose.