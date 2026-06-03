Suomija konfiskavo beveik 4 mln. eurų Rusijos turto

Apie tai praneša suomių visuomeninis transliuotojas „Yle“.
Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės.
Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės „Naftogaz“ bei jos patronuojamųjų įmonių ieškiniu.
Laikinai konfiskuoti maždaug 3,7 mln. eurų yra likę po dabar jau nebevykdomos Europos Sąjungos (ES) išorės sienų bendradarbiavimo programos, kurioje dalyvavo ir Suomija, ir Rusija.
Remiantis antstolio dokumentu, Rusija savo 3,7 mln. eurų finansinį įnašą sumokėjo prieš tai, kai 2022-ųjų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Po invazijos pradžios ši bendradarbiavimo programa buvo nutraukta, o pinigai atsidūrė Darbo ir ekonomikos ministerijoje, iš kurios jie dabar ir buvo paimti.
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