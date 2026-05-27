 Skandalas Graikijoje: dėl su ES subsidijomis susijusio sukčiavimo sulaikyti 39 asmenys

Skandalas Graikijoje: dėl su ES subsidijomis susijusio sukčiavimo sulaikyti 39 asmenys

2026-05-27 10:15
BNS inf.

Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad antradienį sulaikė 17 asmenų, vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės Europos Sąjungos žemės ūkio subsidijų pasisavinimo.

<span>Skandalas Graikijoje: dėl su ES subsidijomis susijusio sukčiavimo sulaikyti 39 asmenys</span>
Skandalas Graikijoje: dėl su ES subsidijomis susijusio sukčiavimo sulaikyti 39 asmenys / Scanpix nuotr.

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Pirmadienį dėl to buvo suimti 22 asmenys. Be to, spalį, atliekant tą patį tyrimą, buvo sulaikyta dar kelios dešimtys žmonių.

Europos prokuratūra (EPPO) praėjusiais metais paskelbė, kad tiria „masinį ir sistemingą“ sukčiavimą bei „pinigų plovimo veiklą“, susijusią su Europos žemės ūkio subsidijų skyrimu Graikijos ūkininkams. Preliminaraus tyrimo duomenimis, nuostoliai siekia daugiau nei 19 mln. eurų.

Dėl šio skandalo atsistatydino trys ministrai ir keli viceministrai iš Kirijako Micotakio (Kyriakos Mitsotakis) vadovaujamos konservatorių vyriausybės.

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