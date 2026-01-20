Sirijos kurdai siekia tarptautinės koalicijos saugoti džihadistus laikančias įstaigas

„Mes raginame tarptautinę koaliciją prisiimti atsakomybę saugant įstaigas“, kuriose laikomi IS nariai, interviu kurdų žiniasklaidai sakė M. Abdi, pridurdamas, kad „mes atsitraukėme į daugiausia kurdų gyvenamas vietoves ir jų apsauga yra raudona linija“.
Tuo tarpu JAV pasiuntinys Tomas Barrackas (Tomas Barakas) antradienį pareiškė, kad Damaske įsikūrusi draugiška vyriausybė, todėl Vašingtono sąjungos su Sirijos kurdais prieš IS priežastis „iš esmės išnyko“.
„Pirminis SDF, kaip pagrindinių kovos su IS pajėgų vietoje, tikslas iš esmės išnyko, nes Damaskas dabar nori ir gali perimti atsakomybę už saugumą, įskaitant ISIS sulaikymo centrų ir stovyklų kontrolę“, – turėdamas omenyje kurdų kovotojų grupuotę sakė jis.
Kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) prašė Vašingtono įsikišti, nes Sirijos kariuomenė išstūmė jas iš didelių teritorijų šalies šiaurėje ir šiaurės rytuose.
