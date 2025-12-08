Septynių ES šalių, įskaitant Lietuvą, lyderiai ragina pritarti reparacijų paskolai Ukrainai

Laišką Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Antonio Costa ir Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen pasirašė Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Suomijos, Airijos, Latvijos ir Švedijos lyderiai.
Laiške dėl vadinamosios reparacijų paskolos rašoma, kad tokia paskola suteikia progą blokui pastiprinti Ukrainos gynybą ir pagerinti šios šalies pozicijas derantis dėl teisingos ir ilgalaikės taikos.
„Ukrainos kovos už laisvę ir nepriklausomybę rėmimas yra ne tik moralinė pareiga – tai atitinka ir mūsų pačių interesus, – sakoma laiške. – Todėl privalome greitai judėti į priekį dėl Komisijos pasiūlymų panaudoti pinigus iš įšaldyto Rusijos turto reparacijų paskolai Ukrainai.“
Laiškas išsiųstas prieš vėliau pirmadienį vyksiantį Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikimą Londone su Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu.
Vėliau V. Zelenskio laukiama Briuselyje, kur jis susitiks su NATO ir ES vadovais.
Šių susitikimų metu daugiausiai dėmesio turėtų būti skirta taikos deryboms.
Derybos Londone ir Briuselyje rengiamos po savaitgalį vykusių Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimų Floridoje, siekiant koreguoti sąlygas Vašingtono pasiūlytam Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimui, kurį daugelis laiko nepalankiu Kyjivui.
EK vadovė trečiadienį pristatė planą, pagal kurį per dvejus metus Ukrainai būtų skirtas 90 mlrd. eurų finansavimas. Paskola būtų finansuojama arba iš ES pasiskolintų lėšų, arba panaudojant bloke įšaldytą Rusijos turtą. Pastarąjį variantą siūlo EK, tačiau jam griežtai priešinasi Belgija.
Iš esmės 90 mlrd. eurų nebūtų konfiskuoti iš Rusijos, nes Kyjivas įsipareigotų lėšas grąžinti, kai Maskva sumokės reparacijas už didžiulę karo metu padarytą žalą. Jei Maskva atsisakytų mokėti reparacijas, lėšos liktų įšaldytos.
