Šaltiniai: Lagarde iš renginio Davose išėjo per vidurį Europą kritikuoti ėmusio Lutnicko kalbos

Europos centrinio banko pirmininkė iš salės išėjo, kai H. Lutnickas ėmė žerti griežtą kritiką Europai, o kiti antradienį surengtos vakarienės dalyviai ėmė replikuodami jį pertraukinėti, teigė vienas iš šaltinių, kuris buvo informuotas apie tai, kas įvyko.
Vakarienę visiems pagrindiniams forumo nariams, taip pat valstybių vadovams ir kitiems garbingiems svečiams surengė įmonės „BlackRock“ generalinis direktorius Larry‘is Finkas, kuris taip pat yra Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) pirmininko pavaduotojas, pasakojo vienas iš dalyvių, pakviestų į šį renginį.
Pakvietimus į vakarienę gavo pora šimtų asmenų. Vienas iš šaltinių teigė, kad po to, kai dalyviai ėmė pertraukinėti H. Lutnicką ir žmonės pradėjo eiti iš salės, L. Finkas vakarienę nutraukė dar iki atnešant desertą.
ECB šį pranešimą komentuoti atsisakė. JAV prekybos departamentas ir Pasaulio ekonomikos forumas į naujienų agentūros „Reuters“ prašymą pateikti komentarą kol kas neatsiliepė.
JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimas perimti Grenlandiją buvo sutiktas aršiu ir emocingu Europos lyderių pasipriešinimu. Trečiadienį kalbėdamas Pasaulio ekonomikos forume Davose D. Trumpas pareiškė, kad, siekdamas įsigyti šią Arkties salą, jėgos nenaudos, bet vis tiek nori sudaryti sandorį dėl jos perėmimo.
