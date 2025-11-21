 Šaltiniai: JAV grasina nebetiekti Ukrainai ginklų ir žvalgybinės informacijos, jei ji nepriims plano

2025-11-21 18:11
BNS inf.

 Vašingtonas pagrasino nebesidalyti žvalgybine informacija ir nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai, spausdamas Kyjivą sutikti su JAV pateiktu planu, kaip užbaigti karą su Rusija, remdamasi dviem informuotais šaltiniais pranešė naujienų agentūra „Reuters“.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

Vašingtonas pateikė Ukrainai 28 punktų planą, kuriame Kyjivas raginamas padaryti didelių nuolaidų, įskaitant rytinių teritorijų atidavimą Rusijai, didelį kariuomenės sumažinimą, taip pat įsipareigoti niekada neprisijungti prie NATO ir greit surengti rinkimus.

Pagal šį planą Maskva ne tik išlaikytų okupuotas teritorijas, bet ir gautų daugiau žemių – tų, kurias šiuo metu kontroliuoja Ukraina, be to, Vakarų šalys panaikintų sankcijas Rusijai.

Daugelio nuomone, naujausias JAV taikos pasiūlymas atitinka ankstesnius Maskvos reikalavimus ir peržengia Ukrainos raudonas linijas.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė neišduosiantis Ukrainos ir pasiūlysiantis alternatyvų JAV planui dėl karo užbaigimo.

V. Zelenskis pareiškė, kad jo šalis rizikuoja prarasti pagrindinio sąjungininko Vašingtono paramą dėl amerikiečių plano, kaip užbaigti karą su Rusija.

„Ukraina dabar gali susidurti su labai sunkiu pasirinkimu: arba prarasti savo orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, – sakė jis. 

