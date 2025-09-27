Žiniasklaida: JAV gali perduoti Ukrainai naujų tolimojo nuotolio ginklų.

Apie tai naujienų portalas „rbc.ua“ praneša remdamasis „The Wall Street Journal“ (WSJ) informacija.
Aukšto rango JAV pareigūnas atskleidė WSJ, kad D. Trumpas su V. Zelenskiu apie tai kalbėjo antradienį susitikę Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu.
Teigiama, kad V. Zelenskis paprašė JAV prezidento perduoti Ukrainai daugiau tolimojo nuotolio raketų ir leisti jas naudoti smūgiams prieš taikinius esančius Rusijos teritorijoje, toli nuo Ukrainos.
D. Trumpas atsakė neprieštaraujantis tokiai minčiai, bet, šaltinio teigimu, apsiribojo tik žodžiais ir neprisiėmė jokių įsipareigojimų panaikinti draudimą atlikti tokius smūgius.
WSJ duomenimis, artimiausiu metu ukrainiečių delegacija vyks į JAV derybų su Pentagono vadovu Pete‘u Hegsethu.
„The Telegraph“ anksčiau skelbė, kad V. Zelenskis iš JAV paprašė raketų „Tomahawk“ per susitikimą už uždarų durų su D. Trumpu JT Generalinės Asamblėjos Niujorke metu.
Vasaros pabaigoje paaiškėjo, kad Pentagonas draudžia Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio ginklus smūgiams Rusijos teritorijoje. V. Zelenskis sakė, kad tokiems smūgiams prieš Rusiją naudojami ukrainietiška ginkluotė.