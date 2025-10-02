Saakašvilis ragina kartvelus vėl kilti į protestą

Valstybėje prie Juodosios jūros šeštadienį vyks vietos rinkimai – pirmasis toks išbandymas valdančiajai partijai „Sakartvelo svajonė“ nuo tada, kai pernai ginčytini parlamento rinkimai išprovokavo kelis mėnesius trukusius protestus ir buvo sustabdytos Tbilisio derybos dėl tolesnės integracijos į Europos Sąjungą.
M. Saakašvilio Vieningasis nacionalinis judėjimas remia masinį mitingą prieš partiją ir rinkimus, bet kai kurios kitos opozicinės partijos, tokios kaip „Lelo“ ir „Už Sakartvelą“, nemano, kad taip galima pakeisti padėtį. t
Kritikai kaltina milijardieriaus buvusio ministro pirmininko Bidzinos Ivanišvilio kontroliuojamą „Sakartvelo svajonę“, kad ši priartina šalį prie Maskvos ir stumia įstatymus pagal rusišką pavyzdį, nukreiptus prieš NVO, žiniasklaidą ir LGBTQ bendruomenes.
Partija atmeta šiuos kaltinimus, save pateikia kaip „stabilumo“ garantą.
„Yra akimirkų, kai veiksmų reikia imtis čia ir dabar“, – feisbuke parašė M. Saakašvilis. Jis perspėjo, kad iškart po balsavimo neišvengiamai bus imtasi susidorojimo su opozicija.
„Dar daugiau žmonių bus suimti, kiti bus išvaryti (...) įsivyraus visiška neviltis, ir Vakarai galiausiai mūsų atsisakys“, – sakoma M. Saakašvilio paskelbtame įraše.
Pasak teisių gynimo grupių, per pastaruosius metus dėl plačiu mastu vyriausybės vykdomo susidorojimo su kritikais buvo įkalinta apie 60 žmonių, įskaitant pagrindinius opozicijos lyderius, aktyvistus ir žurnalistus.
Trečiadienį ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė pažadėjo griežtai reaguoti į bet kokį bandymą surengti „revoliuciją“, perspėjo, kad daugiau žmonių gali „atsidurti už grotų“.
Beveik dešimtmetį valdęs Vakarų remiamas reformatorius M. Saakašvilis pareiškė, kad demonstracija šeštadienį Sakartvelui yra „paskutinė galimybė išsigelbėti ir kitos tokios galimybės dar ilgai nebus, jei apskritai bus“.
„Išeikime į gatves spalio 4 d. ir laikykimės savo pozicijos iki galo. Laisvė – dabar arba niekada!“, – paragino jis.
M. Saakašvilis buvo suimtas 2021 m., kai grįžo iš tremties Ukrainoje, ten dirbo prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausiuoju patarėju. 57 metų lyderis atlieka 12,5 metų laisvės atėmimo bausmę už piktnaudžiavimą valdžia. Žmogaus teisių grupės bylą vadina politiškai motyvuota.
