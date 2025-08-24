Rusiškų melagienų viražai

Dezinformaciją stebinčios bendrovės „NewsGuard“ duomenimis, vykdant šią kampaniją, kuriai buvo duotas kodinis pavadinimas „Storm-1679“ ir kurią korporacijos „Microsoft" grėsmių analizės centras stebi bent nuo 2022 m., naudojamasi didelio atgarsio sulaukusiais įvykiais. Siekiama kurti išgalvotą turinį, neva paskelbtą įvairių kanalų, tarp kurių yra „ABC News“, BBC, o visai neseniai atsirado ir „Politico“.
Nestokoja kūrybiškumo
Kryptingų propagandos atakų taikiniais tampa didžiausi reikšmingi renginiai. Pernai birželį „Microsoft“ paskelbė, kad „Storm-1679“ kartu su kita grupe – „Storm-1099“ visus metus vykdė dezinformacijos kampanijas prieš Paryžiaus olimpines žaidynes, kuriose Rusijos atletams su savo šalies vėliava nebuvo leidžiama dalyvauti. Pagrindinė šių kampanijų taktika buvo apsimesti patikimomis žiniasklaidos priemonėmis ir demokratinėmis vyriausybėmis, siekiant skleisti Kremliaus propagandą autoriaus šaltinių vardu.
Vienas ryškiausių pavyzdžių – „Storm-1679“ sukurtas netikras „Netflix“ dokumentinis filmas „Olympics Has Fallen“, kuriam buvo panaudotas dirbtinio intelekto (DI) sukurtas Tomo Cruise’o balsas. Grupė taip pat naudojosi DI redaguotais amerikiečių žvaigždžių vaizdo įrašais platformoje „Cameo“, kuriuose šie tariamai ragino žiūrovus vengti olimpinių žaidynių ir žiūrėti šį dokumentinį filmą.
Dar drastiškesnis pavyzdys – „Storm-1679“ paskelbė spaudos pranešimų, tariamai kilusių iš CŽV ir Prancūzijos vidaus saugumo tarnybų, kuriuose žiūrovai buvo raginami nevykti į olimpines žaidynes. Tuo pačiu metu „Storm-1099“ grupė klastojo Prancūzijos leidinių „Le Parisien“ ir „Le Point“ straipsnius, juose kritikavo prezidentą Emmanuelį Macroną, esą ignoruojantį šalies socialines ir ekonomines problemas.
Piktnaudžiauja technologijomis
Šiais metais grupė daugiausia dėmesio skyrė melagienoms, susijusioms su politine situacija Vokietijoje ir artėjančiais Moldovos parlamento rinkimais. Kampanijos metu taip pat buvo siekiama prieš Aliaskoje vykusį prezidento Donaldo Trumpo susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu skleisti melagingas istorijas apie karą Ukrainoje.
Bendrovės „NewsGuard“ DI ir užsienio įtakos redaktorė McKenzie Sadeghi viename interviu sakė, kad nuo 2024 m. pradžios grupuotė, imituodama šias organizacijas, masiškai skelbia „prokremlišką turinį vaizdo įrašų pavidalu“. „Jei per metus bent vienas ar keli jų netikri vaizdo įrašai taps virusiniais, dėmesio sulauks ir visi kiti vaizdo įrašai“, – ekspertę citavo AFP-ELTA.
Nors operacijos, kuriomis siekiama didinti Rusijos įtaką informacinėje erdvėje, vykdomos jau daugelį metų, saugumo ekspertai tvirtina, kad dėl DI žmonėms vis sunkiau atskirti teisybę nuo melo.
Korporacijos „Microsoft“ Grėsmių analizės centro duomenimis, 2024 m. „Storm-1679“ sukūrė savitą metodą, kaip į vaizdo įrašus įterpti DI sukurtas garsenybių ir ekspertų balsų imitacijas. Šių operacijų technologinis sudėtingumas yra beprecidentis – rusų žvalgyba dabar naudoja DI priemones, kurios anksčiau reikalavo sudėtingų produkcijos komandų, sukurdamos turinį, kuris toks įtikinamas, kad apgauna net žvaigždes, politikus ir paprastus piliečius.
DI balso sintezės technologija leidžia tobulai imituoti žvaigždžių, žurnalistų ir ekspertų balsus, tad be specializuotų aptikimo įrankių tampa beveik neįmanoma identifikuoti melą. Prekių ženklų klastojimo technologija tiksliai atkuria patikimų leidinių logotipus, grafikos elementus ir vizualinį stilių.
Taip atsitiko ir su minėtu filmu apie olimpines žaidynes, neva sukurtu „Netflix“. Pernai gruodį grupuotė šiomis priemonėmis naudojosi kurdama netikrus vaizdo įrašus, kuriuose, apsimetant žurnalistais, profesoriais ir teisėsaugos atstovais, buvo sėjamas nepasitikėjimas NATO šalimis narėmis ir Ukraina.
„Jie tiesiog kabina makaronus, bandydami išsiaiškinti, kas prilips auditorijai prie ausų“, – teigė Vašingtone veikiančio analitinio centro „Foundation for Defense of Democracies“ Rusijos tyrėja Ivana Stradner.
Principai ir poveikis
Pasak M. Sadeghi, kampanijos „Storm-1679“ veikloje svarbų vaidmenį vaidina „laikas ir naujienų ciklas“, t. y. tokie įvykiai kaip rinkimai, sporto renginiai ar karai. „Paprastai ji smarkiai išauga ir pradeda skleisti klastočių bangą, susijusią su konkrečiu naujienose pasirodžiusiu įvykiu“, – paaiškino ji.
„Storm-1679“ tinklas veikia tiksliai, taikydamasis į aukšto lygio renginius, kai viešojo dėmesio smūgis didžiausias, o tikrinimo standartai dažnai sumažėja. Rinkimų, diplomatinių susitikimų ir tarptautinių krizių metu jie užplūsta internetą netikrais vaizdo įrašais, tobulai imituojančiais teisėtą žinių perdavimą.
Nors dauguma šių vaizdo įrašų retai kada sulaukia susidomėjimo ir yra greitai paneigiami, retkarčiais toks turinys išpopuliarėja. Vasarį ši grupuotė suklastojo kanalo „E! News“ vaizdo įrašą, kuriame buvo teigiama, kad JAV tarptautinės plėtros agentūra (USAID) neva sumokėjo už tai, kad įžymybės aplankytų Ukrainą po 2022 m. prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos.
Galiausiai paaiškėjo, kad vaizdo įrašas, kuriame matomas minėto pramogų kanalo logotipas ir prekės ženklas, yra suklastotas, tačiau prieš tai Donaldas Trumpas jaunesnysis ir Elonas Muskas platformoje X jau buvo spėję šiuo fiktyviu pranešimu pasidalyti su milijonais savo sekėjų.
„Tai problemiška, nes jei tuo patiki jie, kodėl manote, kad kas nors kitas tuo nepatikės?“ – sakė I. Stradner.
Kai įrašu pasidalijo D. Trumpas jaunesnysis ir E. Muskas, kanalas „E! News“ naujienų agentūrai „Reuters“ paaiškino, kad ši medžiaga buvo suklastota ir jis nėra jos autorius.
Vienas BBC atstovas spaudai sakė, kad transliuotojui yra žinoma, jog „Storm-1679“ apsimeta „BBC News“ bei korporacijos žurnalistais ir pridūrė, kad BBC pataria žmonėms „tikrinti, ar koks nors turinys, pateikiamas kaip BBC žurnalistika, yra skelbiamas „BBC News“ platformoje“.
Instituciniai pasikeitimai
Tuo metu, kai pastangos skleisti dezinformaciją didėja, o DI įrankiai darosi vis tobulesni, D. Trumpo administracija naikina federalinės vyriausybės agentūras, kurioms pavesta kovoti su dezinformacija.
Šiemet buvo uždarytas Kovos su užsienio informacijos manipuliavimu ir trukdymu biuras – pagrindinis Valstybės departamento biuras, kovojęs su užsienio dezinformacijos kampanijomis.
Vidaus saugumo departamento Kibernetinio saugumo ir infrastruktūros saugumo agentūra (CISA) taip pat sustabdė pastangas kovoti su šalies viduje skleidžiama dezinformacija, susijusia su JAV rinkimais.
„Vašingtono sprendimas informacijos operacijoms skirti mažiau dėmesio – V. Putino svajonės išsipildymas“, – sako I. Stradner.
DI technologijomis grindžiamos apsimetinėjimo kampanijos, tokios kaip „Storm-1679“, yra ne tik technologinis iššūkis – jos kelia grėsmę pačioms demokratijos pagrindams. Kai užsienio priešininkai gali tobulai imituoti patikimiausius Amerikos naujienų prekių ženklus, skirtumas tarp autentiškos žurnalistikos ir valstybės remiamos propagandos išnyksta.
Anot ekspertų, Vakarų šalių žurnalistikos patikimumas priklauso nuo to, ar bus sugebėta diegti gynybines priemones jau dabar, nelaukiant, kol pasirodys eilinis suklastotas vaizdo ar teksto įrašas.
