Rusijai – grasinimas naujomis sankcijomis

„Jei Rusijos prezidentas rimtai nori nutraukti žudymą, jis priims pasiūlymą (susitikti su V. Zelenskiu). Jei Rusija to nepadarys, tuomet reikės dar didesnio spaudimo, – kalbėjo kancleris. – Tokiam atvejui mes Europoje Sąjungoje svarstome tolesnes sankcijas“.
M. Carney‘is sakė su F. Merzu kalbėjęs apie tai, kokias papildomas sankcijas būtų galima įvesti Rusijai, jei to reikės. V. Putinas turi sėsti prie derybų stalo, kad užbaigtų beprasmį žudymą, už kurį yra atsakingas, kalbėjo Kanados premjeras. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad ir Kanda įvedė sankcijas Rusijos įmonėms, ir paskelbė apie tolesnę karinę paramą Ukrainai.