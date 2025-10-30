Rusija pareiškė, kad naujausi jos ginklų bandymai nėra branduoliniai

Kremlius pareiškė, kad ginklų su atominiais varikliais – sparnuotosios raketos „Burevestnik“ ir povandeninio drono „Poseidon“ – bandymai nebuvo tiesioginis branduolinio ginklo testavimas.
Abi šalys laikosi branduolinių bandymų uždraudimo moratoriumo, nors Rusija reguliariai rengia karines pratybas, kuriose naudojamos sistemos, galinčios nešti tokius ginklus.
„Kalbant apie „Poseidon“ ir „Burevestnik“ bandymus, tikimės, kad D. Trumpui buvo perduota teisinga informacija“, – spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Tai jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip branduolinis bandymas“, – teigė D. Peskovas.
D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, reaguodamas į kitų valstybių veiksmus.
„Dėl kitų šalių bandymų programų nurodžiau Karo departamentui pradėti mūsų Branduolinių Ginklų bandymus tokiu pačiu lygiu“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus.
Kremlius ketvirtadienį leido suprasti, kad jei D. Trumpas įsakys atlikti realų atominio ginklo bandymą, jis taip pat išbandys branduolines galvutes.
„Jei kas nors nukryps nuo moratoriumo, Rusija elgsis atitinkamai“, – pažymėjo D. Peskovas.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra ne kartą sakęs, kad jei Jungtinės Valstijos vėl pradės bandyti branduolinius ginklus, Rusija paseks jų pavyzdžiu.
1996 metais abi šalys pasirašė, bet dar neratifikavo, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį, draudžiančią visus branduolinius bandymus, tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams.
Pranešdamas apie neseniai atliktus bandymus V. Putinas gyrėsi, esą naujieji Rusijos branduoliniai įrenginiai gali pasiekti bet kurį pasaulio žemyną ir yra nepažeidžiami gynybos sistemų.
Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, Rusija ir Jungtinės Valstijos valdo 90 proc. pasaulinio branduolinio arsenalo, arba apie 11 tūkst. kovinių galvučių.
