Rusija, JAV ir branduoliniai ginklai: ko tikėtis iš Xi ir Kimo susitikimo?

Toliau apžvelgiame, ko galima tikėtis per Xi Jinpingo susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu.
Kas nutiko per ankstesnius susitikimus?
2019 metais Xi Jinpingas tapo pirmuoju Kinijos lyderiu, apsilankiusiu Šiaurės Korėjoje per 14 metų.
Tūkstančiai žmonių mojavo vėliavomis, kai abu lyderiai važiavo per Pchenjaną atviru limuzinu ir stebėjo pasirodymus, vaizduojančius kartu Korėjos kare kovojančius kinų ir korėjiečių karius.
Xi Jinpingas gyrė abiejų šalių „nepalaužiamą draugystę“, o analitikai kitą savaitę stebės, ar bus panašių iškilmių.
Prieš metus Kim Jong Unas sakė, kad Šiaurės Korėja ir Kinija yra „kaip šeima“, ir siekė glaudžių ryšių su Azijos milžine, nuo kurios jo šalis priklauso ekonomiškai.
Tačiau pastaraisiais metais Kim Jong Unas siekė subalansuoti šią priklausomybę, stiprindamas ryšius su Rusija.
Kinijos ir Šiaurės Korėjos mainai sustojo, kai Pchenjanas uždarė savo sienas per COVID-19 pandemiją.
Tiesioginės oro ir geležinkelių kelionės tarp dviejų šalių tik palaipsniui atnaujinamos nuo šių metų kovo.
Vėliausią sykį abu lyderiai susitiko Pekine rugsėjį, kai Kim Jong Unas dalyvavo didžiuliame Kinijos kariniame parade, skirtame 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti.
Kodėl dabar?
Po susitikimų su D. Trumpu ir V. Putinu Xi Jinpingas „greitai juda, kad įtvirtintų „tarpininko veto“ Korėjos pusiasalyje“, teigia Lee Seong-hyonas iš George'o H. W. Busho JAV ir Kinijos santykių fondo.
D. Trumpas yra sakęs, kad yra atviras dar vienam susitikimui su Kim Jong Unu, su kuriuo jis buvo susitikęs tris kartus per savo pirmąją kadenciją.
„Dabar žengdamas į Pchenjaną, Xi Jinpingas užtikrina, kad bet koks atgaivintas Vašingtono ir Pchenjano diplomatinis kelias negalėtų aplenkti pagrindinių Pekino interesų ar pakeisti regiono saugumo architektūros be jo sutikimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė fondo ekspertas.
Pekinas taip pat nori „pusiausvyros, kontroliuodamas vis glaudesnius Šiaurės Korėjos ir Rusijos santykius“, sakė Hong Minas iš Korėjos nacionalinio susivienijimo instituto Seule.
Pchenjano pastaruoju metu pristatomi nauji branduoliniai objektai ir raketų bandymai taip pat gali kelti nerimą Pekinui.
Trečiadienį Kim Jong Unas pažadėjo „eksponentiškai“ padidinti branduolinius karinius pajėgumus, pranešė Pchenjano valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Tarptautinėje scenoje izoliuotai Šiaurės Korėjai jau taikomos griežtos sankcijos dėl jos branduolinės veiklos.
„Pekinas pripažįsta skubų poreikį suvaldyti šią trintį, kol Kim Jong Uno veiksmai neprivers negrįžtamai, automatiškai išplėsti JAV, Pietų Korėjos ir Japonijos karinių pajėgumų į Kinijos artimiausią periferiją“, – sakė Lee Seong-hyongas.
Ko nori lyderiai?
Xi Jinpingo vizitas bus jo pirmoji užsienio kelionė šiais metais, nors pastaraisiais mėnesiais jis Pekine priėmė dešimtis pasaulio lyderių.
Apsilankymas Šiaurės Korėjoje yra „sąmoningas vizualus paneigimas Vakarų sostinėse vyraujančiam požiūriui, kad Pchenjanas tyliai perėjo į Maskvos orbitą“, teigia Lee Seong-hyongas.
Xi Jinpingas sieks įtvirtinti centrinį Kinijos vaidmenį regione, o Kim Jong Unui vien „vizualinė pagarba vizitui Šiaurės Korėjos teritorijoje“ yra laimėjimas, sakė jis.
Šis vizitas taip pat yra dalis platesnių Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos pastangų „pateikti vieningą frontą prieš JAV ir Japoniją“, teigia Lim Eul-chulas, Šiaurės Korėjos ekspertas iš Pietų Korėjos Kjungnamo universiteto.
Nepaisant to, Šiaurės Korėja turi „nedaug galimybių kreiptis dėl diplomatinio pripažinimo į didžiąją valstybę“ ir gali siekti daugiau paramos vystymuisi iš Kinijos, teigia Jamesas Charas (Džeimsas Čaras) iš Singapūro Nanjango technologijos universiteto.
Ką tai galėtų reikšti regionui?
„Šis susitikimas reiškia tylų Pekino pritarimą Kim Jong Uno branduoliniam statusui“, – sakė Lee Seong-hyongas.
„Kinija vis labiau linkusi prisiimti didėjančią „tolerancijos kainą“ dėl Šiaurės Korėjos branduolinės pažangos, nes atkaklus Pchenjanas veiksmingai suriša Amerikos ir sąjungininkų karinius išteklius“, – tvirtino jis.
Tačiau Pekinas vis dar nori apriboti Pchenjano potencialiai destabilizuojančius veiksmus regione.
„Jei Šiaurės Korėja elgsis provokuojančiai ir karingai, tai gali sukelti regioninį konfliktą, kuris gali prieštarauti Kinijos interesams“, – sakė Hong Minas.
Pietų Korėja pareiškė besitikinti, kad Šiaurės Korėjos ir Kinijos mainai prisidės prie taikos ir stabilumo.
„Galime tikėtis, kad ateities ryšiai bus labai transakciniai“, – sakė Lee Seong-hyongas.
„Šiaurės Korėja sukels geopolitinę trintį prieš JAV ir jų sąjungininkes, o mainais Kinija suteiks struktūrinį, ekonominį gelbėjimosi ratą, būtiną režimo išlikimui“, – tvirtino jis.
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