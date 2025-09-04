Rusija išsiunčia Estijos diplomatą, atsakydama į analogišką Talino žingsnį

Estijos ir jos didžiosios rytų kaimynės santykiai yra įtempti jau ne vieną dešimtmetį, o po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį jie dar labiau pašlijo.
„Estijos ambasados Maskvoje diplomatinis korpuso narys išsiunčiamas iš Rusijos“, – teigiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Jame rašoma, kad tai yra tiesioginis atsakas į Talino „nepagrįstą“ Rusijos diplomato išsiuntimą rugpjūčio mėnesį.
Estija tuomet skelbė, kad išsiunčiamas Rusijos diplomatas „tiesiogiai ir aktyviai dalyvavo griaunant Estijos konstitucinę santvarką ir teisinę sistemą, taip pat skaldant Estijos visuomenę, prisidėdamas prie nusikaltimų prieš valstybę, įskaitant kelis nusikaltimus, susijusius su sankcijų pažeidimais“.
Ukrainos sąjungininkai kaltina Rusiją rengiant sabotažo išpuolius ir stengiantis daryti įtaką visuomenės nuomonei siekiant pakenkti jų paramai Kyjivui.
Estija – nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos 1991 metais paskelbusi Baltijos šalis – yra viena iš tvirčiausių Ukrainos rėmėjų.
Rusija ambasadoriaus Taline neturi nuo 2023-iųjų vasario, kai Estija įsakė Maskvos pasiuntiniui išvykti iš šalies, reaguodama į analogišką Maskvos sprendimą.
Naujausi komentarai