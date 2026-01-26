Rusija: derybos su Ukraina vyko konstruktyviai

„Būtų klaidinga po pradinių kontaktų tikėtis kokių nors reikšmingų rezultatų (…) Tačiau pats faktas, kad šie kontaktai prasidėjo konstruktyviai, gali būti vertinamas teigiamai. Vis dėlto dar laukia daug darbo“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Dviejų dienų trukmės susitikimas Abu Dabyje, kuris vyko penktadienį ir šeštadienį, buvo pirmas kartas, kai Maskva ir Kyjivas susitiko aptarti JAV prezidento Donaldo Trumpo siūlomą planą, kaip užbaigti jau beveik ketverius metus vykstantį karą. Vienas JAV pareigūnas nurodė, kad trišalės derybos JAE bus tęsiamos vasario 1 d.
„Nepasakyčiau, kad ten būta kokio nors draugiškumo, šiuo metu tai vargu ar įmanoma“, – pirmadienį tvirtino D. Peskovas.
„Bet jei bandote ką nors pasiekti derybomis, turite kalbėtis konstruktyviai“, – pridūrė Kremliaus atstovas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pažymėjo, kad susitikimo Abu Dabyje metu „buvo aptarta daug dalykų, ir svarbu tai, jog pokalbiai buvo konstruktyvūs“.
Antrosios dienos išvakarėse dėl Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų milijonai žmonių liko be elektros, kurios tiekimas sutriko tvyrant minusinei temperatūrai. Kyjivas dėl to apkaltino Maskvą, kad ši kenkia derybų procesui.
Kyjivas pirmadienį pranešė, kad Rusija naktį į Ukrainos teritoriją paleido 138 bepiločius orlaivius, o pataikymai buvo „užfiksuoti 11-oje vietų“.