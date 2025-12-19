„Jūs paklausėte: ar bus naujos specialiosios karinės operacijos? Nebus jokių operacijų, jei elgsitės su mumis pagarbiai, jei paisysite mūsų interesų, kaip mes nuolat stengėmės paisyti jūsiškių“, – kalbėdamas per savo kasmetinę spaudos konferenciją, kurią transliavo televizija, sakė V. Putinas.
Terminu „specialioji karinė operacija“ V. Putinas vadina Rusijos pradėtą karą Ukrainoje.
Tuo tarpu naujienų agentūra „Meduza“ praneša, kad, toliau atsakinėdamas į žurnalistų klausimus, jis pareiškė, jog Vakarai „apgavo“ Rusiją su NATO plėtra į rytus, o perspėjimus, kad Rusija gali užpulti Europą, pavadino „nesąmone“.
V. Putinas toliau teigė, kad Rusija pagal perkamosios galios paritetą dabar užima ketvirtą vietą pasaulyje – tuo tarpu Jungtinė Karalystė yra aštunta, tačiau, jo žodžiais tariant, jei abi šios šalys suvienytų jėgas, „jos klestėtų“. Jis taip pat tvirtino, kad ne Rusija kariauja su Vakarais, o Vakarai „Ukrainos nacionalistų rankomis“ kariauja su Rusija.
Be to, V. Putinas atkreipė dėmesį į naują Donaldo Trumpo administracijos parengtą JAV nacionalinio saugumo strategiją, sakydamas, kad joje nėra jokios užuominos apie karą su Rusija. „Kaip NATO ketina kovoti be pagrindinės NATO šalies?“ – klausė jis.
