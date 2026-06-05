 Putinas pasisakė apie perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO

Putinas pasisakė apie perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO

2026-06-05 07:14
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atmetė Vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš Aljansą, pavadindamas šiuos teiginius „nesąmonėmis“.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / EPOS/ELTOS nuotr.

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„Tačiau, mano nuomone, tai ne tik nesąmonė – tai sąmoninga provokacija“, – Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo metu susitikęs su didžiausių tarptautinių naujienų agentūrų atstovais sakė V. Putinas.

Rusijos lyderis apkaltino Vakarų vyriausybes sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios „iš tikrųjų visai nėra“.

Anot V. Putino, tokiu būdu siekiama „priversti savo šalių gyventojus skirti daugiau lėšų gynybai“. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais.

„Tai būtų juokinga, jei nebūtų taip liūdna, – sakė V. Putinas. – Kiekvienas, kuris mano, kad Rusija galėtų pulti NATO teritoriją, turėtų savęs paklausti: o kam?“

Jo patikinimai, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, Vakarų šalyse dažnai sutinkami skeptiškai.

Prieš Rusijai 2022 m. vasario 24 d. pradedant plataus masto invaziją į Ukrainą, Kremlius taip pat ne kartą neigė, kad ruošiasi karui.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
NATO
Rusija
puolimas

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Komentarai

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Komentarai

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Net
juokas ima, žydų klounas, pusmetrinis vagių ir korupcionierių vadas vovka zielia rašo laiškus RUSIJOS PREZIDENTUI VLADIMIRUI PUTINUI dėl paliaubų, liūdnos mišios artėja tam neūžaugai narkomanui pusmetriniam žydų klounui zieliai, jeigu jau rašo laiškus VLADIMIRUI PUTINUI, nes chacholam kaip pasakė, smarkiai trūksta tankų mėsos,nes net DONALD TRUMP apie tai pasisakė
1
-1
Cha cha
Tipo kažkas patikėjo šituo pedofilu
1
-1
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