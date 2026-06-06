Putinas Kremliuje susitiko su Schröderiu

„Taip, jie susitiko – tai buvo geras pokalbis“, – sakė J. Ušakovas, atsakydamas į atitinkamą žurnalisto klausimą. Pasiteiravus, ar buvo aparta ir derybų tarp Rusijos ir Europos Sąjungos (ES) galimybė, patarėjas teigė: „Nežinau – tai buvo pokalbis tarp keturių akių“. Pokalbis esą buvo „draugiškas“.
Kalbėdamas apie pastangas užbaigti karą Ukrainoje, V. Putinas praėjusį mėnesį pareiškė, kad norėtų G. Schröderį matyti kaip europiečių pusės tarpininką. Spaudos konferencijoje paklaustas, kas būtų jo favoritas siekiant atnaujinti dialogą su Europa, prezidentas sakė: „Asmeniškai aš esu už buvusį Vokietijos kanclerį poną G. Schröderį“. Šis laikomas asmeniniu V. Putino draugu ir net prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą dirbo rusų energetikos įmonėms.
Briuselyje ir Berlyne šis pasiūlymas buvo sutiktas skeptiškai. Turint omenyje G. Schröderio, kaip Rusijos valstybinių įmonių lobisto, praeitį, yra „aišku“, kodėl V. Putinas nori jį matyti tarpininku, sakė ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. Vokietijos federalinis kancleris Friedrichas Merzas atmetė kišimąsi iš išorės šiuo klausimu.
„Mes, europiečiai, patys sprendžiame, kas kalba mūsų vardu. Niekas kitas“, – pabrėžė jis gegužės viduryje. Be to, F. Merzas pareiškė abejones, kad Rusija iš tikrųjų yra pasirengusi deryboms.
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(be temos)
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