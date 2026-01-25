PSO vadovas sako, kad JAV pateiktos pasitraukimo priežastys yra neteisingos

Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) perspėjo, kad šią savaitę paskelbtas JAV pranešimas apie oficialų pasitraukimą iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) „tiek JAV, tiek pasaulį daro mažiau saugius“.
O įraše platformoje „X“ jis pridūrė: „Deja, JAV nurodytos sprendimo pasitraukti iš PSO priežastys yra neteisingos.“
Jis pabrėžė: „PSO visada bendradarbiavo su JAV ir visomis valstybėmis narėmis, visiškai gerbdama jų suverenitetą.“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir JAV sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy (Robertas F. Kenedis) jaunesnysis ketvirtadienį bendrame pareiškime paskelbė, kad Vašingtonas oficialiai pasitraukė iš PSO.
Jie apkaltino agentūrą daugybe „nesėkmių COVID-19 pandemijos metu“ ir tuo, kad ji ne kartą veikė „prieš Jungtinių Valstijų interesus“.
PSO dar nepatvirtino, kad JAV pasitraukimas įsigaliojo.
„Sutrypė ir sutepė“
Abu JAV pareigūnai teigė, kad PSO „sutrypė ir sutepė“ Jungtines Valstijas bei sukompromitavo savo nepriklausomybę.
„Yra priešingai“, – atkertama PSO pareiškime.
„Kaip ir su kiekviena valstybe nare, PSO visada siekė sąžiningai bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis“, – priduriama jame.
Agentūra griežtai atmetė M. Rubio ir R. F. Kennedy kaltinimą, kad jos atsakas į COVID-19 „trukdė laiku ir tiksliai dalytis kritine informacija, kuri būtų galėjusi išgelbėti amerikiečių gyvybes, o vėliau nuslėpė tas nesėkmes“.
R. F. Kennedy penktadienį „X“ paskelbtame vaizdo įraše taip pat užsiminė, kad PSO yra atsakinga už „amerikiečius, kurie mirė vieni slaugos namuose (ir) smulkųjį verslą, kurį sugriovė neapgalvoti nurodymai“ dėvėti kaukes ir skiepytis.
JAV pasitraukimas, pabrėžė jis, yra susijęs su „Amerikos suvereniteto apsauga ir JAV visuomenės sveikatos sugrąžinimu į Amerikos žmonių rankas“.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas „X“ perspėjo, kad pareiškime „pateikiama netiksli informacija“.
„Per visą pandemiją PSO veikė greitai, sparčiai ir skaidriai dalijosi visa turima informacija su pasauliu ir konsultavo valstybes nares remdamasi geriausiais turimais įrodymais“, – teigė agentūra.
„PSO rekomendavo naudoti kaukes, vakcinas ir laikytis fizinio atstumo, tačiau jokiu etapu nerekomendavo privalomo kaukių dėvėjimo, privalomo skiepijimo ar karantinų“, – pridūrė ji.
„Mes palaikėme suverenias vyriausybes priimant sprendimus, kurie, jų manymu, geriausiai atitiko jų žmonių interesus, tačiau sprendimai buvo jų pačių“, – pabrėžė agentūra.
Pasitraukimas „kelia klausimų“
Šis ginčas kilo Vašingtonui stengiantis pasitraukti iš PSO praėjus metams po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasirašė atitinkamą vykdomąjį įsakymą.
Vienerių metų pasitraukimo terminas baigėsi ketvirtadienį, tačiau R. F. Kennedy ir M. Rubio savo pareiškime apgailestavo, kad JT sveikatos agentūra „nepatvirtino mūsų pasitraukimo ir iš tikrųjų teigia, kad esame jai skolingi kompensaciją“.
PSO pabrėžė, kad Vašingtonui 1948 metais įstojus į organizaciją, jis pasiliko teisę pasitraukti, jei prieš metus apie tai praneš ir bus „visiškai įvykdęs savo finansinius įsipareigojimus organizacijai už einamuosius finansinius metus“.
Tačiau Vašingtonas nesumokėjo 2024 ir 2025 metų įmokų ir yra skolingas apie 260 mln. JAV dolerių (219,9 mln. eurų).
„Pranešimas apie pasitraukimą kelia klausimų“, – šeštadienį teigė PSO ir pridūrė, kad ši tema bus nagrinėjama kitą mėnesį vyksiančiame organizacijos Vykdomosios tarybos posėdyje ir gegužę vyksiančioje kasmetinėje Pasaulio sveikatos asamblėjoje.
„Tikimės, kad ateityje JAV vėl aktyviai dalyvaus PSO veikloje“, – šeštadienį sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
„Tuo tarpu PSO išlieka tvirtai įsipareigojusi dirbti su visomis šalimis, siekdama savo pagrindinės misijos ir konstitucinio mandato: aukščiausio įmanomo sveikatos standarto, kaip pagrindinės visų žmonių teisės“, – pridūrė jis.
