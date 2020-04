Prognozuoja: šie metai naftos sektoriui bus „prasčiausi istorijoje“

Prognozuojama, kad šiemet paklausa nusmuks rekordiniais 9,3 mln. barelių per dieną, balandį ji sumažės 29 mln. barelių per dieną, o gegužę – 26 mln. barelių per dieną. Pasak TEA generalinio direktoriaus Fatiho Birolio, tai – „stulbinami skaičiai“.

„Manau, kad po kelerių metų, kai prisiminsime 2020-uosius, pamatysime, kad tai buvo prasčiausi pasaulio naftos rinkų metai visoje istorijoje“, – telefoninės konferencijos metu žurnalistams sakė jis.

„Šių baisių metų antrasis ketvirtis greičiausiai bus prasčiausias iš visų... Balandis greičiausiai bus prasčiausias mėnuo“, – pridūrė agentūros vadovas.

F. Birolio teigimu, tokias šio mėnesio prognozes paskutinį kartą buvo galima matyti 1995-aisiais. Jis šį balandį apibūdino kaip „juodžiausią balandį naftos sektoriaus istorijoje“.

Pasaulio ekonomiką sunkiai paveikė koronaviruso protrūkis. Buvo palaužta daugybė sektorių, sumažintas oro, geležinkelių ir kelių eismas, nesvarbioms įmonėms nurodyta užsidaryti, o milijonams žmonių – neiti iš namų.

Nuo gruodžio, kai virusas pirmą kartą buvo pastebėtas Kinijoje, pandemija pražudė daugiau nei 123 tūkst. žmonių.

TEA teigė, kad dėl naftos gavybos apimčių mažinimo priemonių, kurių ėmėsi Naftą eksportuojančių šalių organizacija (OPEC) ir jos sąjungininkės, antrą 2020 metų ketvirtį paklausa turėtų pralenkti pasiūlą.

„Tuomet, kai naftos paklausos nuosmukis ims mažėti, ir tuomet, kai pradės veikti OPEC+ susitarimas sumažinti gavybos apimtis, antrą metų ketvirtį pradėsime pastebėti atsigavimo ženklus“, – konferencijos metu sakė TEA naftos padalinio vadovas Neilas Atkinsonas.

„Tačiau, be abejo, iki tol, kol pasieksime tą etapą, teks nueiti ilgą kelią“, – pridūrė jis.

Nubraukta dešimtmečio augimo pažanga

N. Atkinsonas teigė, kad naftos gamintojai susitarė gegužę sumažinti gavybos apimtis 12 mln. barelių per dieną, įskaitant 9,7 mln. barelių per dieną sumažinimą, kurį įgyvendinti pažadėjo OPEC+ narės.

Didžiojo dvidešimtuko (G20) valstybės pareiškė paramą OPEC+ gavybos mažinimui.

Bendromis pastangomis „išgausime 90 mln. barelių per dieną, o tai yra toks pasaulio gavybos lygis, kokio nematėme nuo 2011-ųjų“, teigė N. Atkinsonas.

Antradienį Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paskelbė, kad koronaviruso pandemija pasaulį stumia į giliausią recesiją per pastarąjį šimtmetį. Fondas prognozavo, kad pasaulio gamyba šiemet sumažės trimis procentais.

Tai reiškia, kad „dėl COVID-19 prarasime vienerių metų pasaulio ekonomikos augimo pažangą ir dešimtmetį naftos rinkų augimo pažangos“, teigė TEA vadovas F. Birolis.

„Šiuo metu matomas naftos rinkų pažeidžiamumas smarkiai kenkia pasaulio ekonomikai tokiu laikotarpiu, kai negalime sau to leisti“, – pridūrė jis.

Trečiadienį naftos kainos tęsė smukimą – „West Texas Intermediate“ (WTI) rūšies naftos kaina pasiekė žemiausią lygį nuo 2002 metų ir buvo pardavinėjama už 19,20 JAV dolerio už barelį.

TEA teigė, kad OPEC+ ir G20 veiksmai „rinką subalansuos ne iš karto“.

„Tačiau sumažinus pasiūlos perteklių ir išlyginus kreivę sistema sugers sunkiausius krizės smūgius, kurių trumpalaikiai padariniai naftos rinkai išlieka neaiškūs“, – pridūrė agentūra.