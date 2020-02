Prognozės: dėl koronaviruso oro linijos neteks 5 mlrd. dolerių pajamų

Jungtinių Tautų (JT) aviacijos agentūros teigimu, 70 oro linijų atšaukė visus tarptautinius skrydžius į Kiniją ir iš jos, dar 50 – sumažino skrydžių skaičių.

Preliminariais duomenimis, dėl koronaviruso oro linijų keleivių skaičius pasaulyje sumažės 20 mln. žmonių, palyginti su anksčiau skelbtomis pirmojo 2020 m. ketvirčio prognozėmis.

Dėl tokio keleivių sumažėjimo oro linijos praras 5 mlrd. dolerių pajamų, teigia ICAO.

Iki šiol koronavirusu daugiausia Kinijoje užsikrėtė apie 64 tūkst. žmonių, beveik 1 400 iš jų mirė.

„Iki protrūkio oro linijos prognozavo 2020 m. pirmąjį ketvirtį 9 proc. didėsiantį keleivių skaičių skrydžiuose į Kiniją ir iš jos, palyginti su pirmuoju 2019 m. ketvirčiu“, – sakoma ICAO pranešime.

Dėl koronaviruso tarptautinių skrydžių į Kiniją ir iš jos keleivių skaičius smuko net 80 proc..

Pasak ICAO, labiausiai dėl sumažėjusio kinų keliautojų skaičiaus nukentės Japonija, kuri praras 1,29 mlrd. dolerių turizmo pajamų. Taip pat 1,15 mlrd. dolerių gali netekti Tailandas.

ICAO teigimu, naujojo koronaviruso COVID-19 protrūkio poveikis oro linijoms bus didesnis nei 2002–2003 sunkaus ūminio kvėpavimo takų sindromo (SARS) epidemijos, nes atšaukiama kur kas daugiau skrydžių.

Be to, per pastaruosius 17 metų Kinijos tarptautinių skrydžių skaičius padvigubėjo, o vidaus skrydžių – išaugo penkis kartus.

Kinijos valdžia iš esmės uždarė Hubėjaus provinciją, kur prasidėjo protrūkis, ir apribojo žmonių judėjimą keliuose milijoniniuose miestuose.

Daugelis šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Vokietija, JAV, Japonija ir kitos, rekomendavo savo piliečiams nevykti į Kiniją.