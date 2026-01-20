Pristatytas didžiausias pasaulyje tokio tipo safyras: pažiūrėkite, kaip jis atrodo

Anot ekspertų, jis neturi sau lygių pasaulyje. Kalbama apie nupoliruotą brangakmenį, kuris gali tapti brangiausiu kada nors užregistruotu purpurinės žvaigždės safyru.
Retas brangakmenis pavadintas „Tyros žemės žvaigžde“. Kaip paaiškino gemologijos konsultantas Ashanas Amarasinghe, safyras pasižymi ryškiu šešių spindulių asterizmu – optiniu efektu, kuris akmens paviršiuje sukuria žvaigždyną.
„Tai pats natūraliausias tokio tipo violetinis žvaigždinis safyras. Jo asterizmas yra nepaprastai ryškus ir išskiria šį akmenį iš visų žinomų analogų“, – pažymėjo ekspertas.
Remiantis preliminariais tarptautinių ekspertų vertinimais, safyras gali būti vertas nuo 300 iki 400 milijonų dolerių. Akmens savininkai, kurie dėl saugumo priežasčių nusprendė likti anonimiški, patvirtino savo norą parduoti brangakmenį.
Safyras buvo atrastas 2023 m. karjere netoli Ratnapuros, laikomos Šri Lankos brangakmenių sostine. Tik laikui bėgant savininkai suprato išskirtinę radinio vertę ir gavo sertifikatus iš dviejų gemologijos laboratorijų.
Šri Lanka nuo seno garsėja savo safyrais, kurie visame pasaulyje vertinami dėl savo skaidrumo, sodrios spalvos ir blizgesio.
