Prieš svarbų JT balsavimą į Sirijos sukilėlių teritoriją įvažiavo pagalbos konvojus

Nuo konflikto Sirijoje pradžios 2011 metų kovo mėnesį žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o pusė iš prieš karą gyvenusių 23 milijonų šalies gyventojų buvo priversti palikti namus.

18 sunkvežimių kolona į Idlibo teritoriją įvažiavo per Sirijos vyriausybinių pajėgų laikomą fronto liniją.

Rusija, kuri yra Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) sąjungininkė, ėmėsi veiksmų, kad humanitarinė pagalba per Turkijos sieną į Siriją būtų pakeista tokiais konvojais kaip sekmadienį gabentas krovinys, kuris keliauja per vyriausybės kontroliuojamas teritorijas. Turkija tvirtai rėmė Sirijos sukilėlius.

Liepą JT Saugumo Taryba patvirtino rezoliuciją, kuria pratęsė humanitarinės pagalbos tiekimą Idlibui, kuriame gyvena 4,1 milijonai žmonių. Daugelis šioje teritorijoje laikinai prisiglaudusių gyventojų buvo perkelti iš šalies per beveik 12 metų trunkantį konfliktą.

Tikimasi, kad Rusija susilaikys per pirmadienio balsavimą. Rezoliucijos projekte numatoma, kad pagalba per Bab al Havos perėją į sukilėlių kontroliuojamą šiaurės vakarų Siriją bus toliau tiekiama šešis mėnesius – iki liepos 10 dienos.

Idlibe dešimtys paramedikų sekmadienį prie pagrindinio medicinos centro protestavo prieš bet kokius Rusijos bandymus Jungtinėms Tautoms užkirsti kelią pagalbos srautui iš Turkijos.

14 pagalbos sunkvežimių penktadienį kirto Turkijos sieną per Bal al Havos sienos perėją – vienintelę Idlibo sausumos jungtį su išoriniu pasauliu.

Praėjusį mėnesį JT generalinis sekretorius Antonio Gutteresas (Antonijus Gutjeresas) ataskaitoje įspėjo, kad ir taip sunki humanitarinė padėtis Sirijoje blogėja, ir sakė, kad jei pagalbos tiekimas iš Turkijos į Idlibą nebus atnaujintas, milijonai sirų gali neišgyventi žiemos.

2020 metų liepą Kinija ir Rusija vetavo JT rezoliuciją, pagal kurią būtų buvę išsaugoti du sienos kirtimo postai iš Turkijos, per kuriuos humanitarinė pagalba būtų gabenama į šiaurinę Sirijos sukilėlių tvirtovę. Po kelių dienų JT Saugumo Taryba leido tiekti pagalbą tik per vieną iš šių perėjimo punktų – Bab al Havos, ir nuo to laiko taip ir yra.

Rusija ne kartą yra sakiusi, kad 2014 metais pradėta teikti tarpvalstybinė pagalba yra laikina.

A. Guterresas sakė, kad padaugėjo tiekimų per konflikto linijas šalies viduje, pavyzdžiui, sekmadienį, kai buvo pristatytas krovinys, kurio reikalavo Rusija. Tačiau jis sakė, kad jie negali pakeisti „didžiulės tarpvalstybinės Jungtinių Tautų operacijos dydžio ir apimties“.