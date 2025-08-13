 Prieš derybas Aliaskoje Starmeris reikalauja saugumo garantijų Ukrainai

Prieš derybas Aliaskoje Starmeris reikalauja saugumo garantijų Ukrainai

2025-08-13 09:30
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Britų premjeras Keiras Starmeris prieš planuojamą JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą pareikalavo saugumo garantijų Ukrainai.

Keiras Starmeris
Keiras Starmeris / Scanpix nuotr.

Būtina „pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką, pagrįstą tvirtomis ir patikimomis saugumo garantijomis, kurios atgrasytų Rusiją ateityje grasinti Ukrainai“, sakoma vyriausybės Londone pranešime.

Leiboristas K. Starmeris prieš penktadienį Aliaskoje numatomą viršūnių susitikimą surengs virtinę virtualių pokalbių. Jis trečiadienį, be kitų, ketina pasikalbėtu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Prancūzijos vadovu Emmanueliu Macronu. Vėliau prie pokalbių turėtų prisijungti ir D. Trumpas bei JAV viceprezidentas JD Vance‘as JD Vance‘as šiuo metu su šeima atostogauja Anglijoje.

Trečiadienį planuojamas ir „norinčiųjų koalicijos“ susitikimas. Tai Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vadovaujama grupė valstybių, kurios yra pasirengusios nusiųsti karių į Ukrainą galimoms paliauboms prižiūrėti. 

