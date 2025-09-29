Portlende bus dislokuota 200 Nacionalinės gvardijos karių

Kariai „bus nedelsiant pašaukti į federalinę tarnybą 60 dienų laikotarpiui, kad apsaugotų JAV imigracijos ir muitinės tarnybą bei kitus JAV vyriausybės darbuotojus, vykdančius federalines funkcijas“, – teigiama Pentagono atstovo spaudai Seano Parnello pranešime.
Karius dislokuoti planuojama po to, kai JAV vadovas Donaldas Trumpas jau buvo priėmęs panašių sprendimų mobilizuoti karius demokratų valdomuose Los Andželo ir Vašingtono miestuose, kurie, pasak prezidento, buvo būtini siekiant pažaboti nusikalstamumą ir protestus prieš prieštaringai vertinamą ir plataus masto masinių deportacijų kampaniją.
Sekmadienį Oregonas pateikė ieškinį, kad užblokuotų sprendimą dislokuoti Nacionalinės gvardijos karius, sakydamas, kad jį paskatino D. Trumpo „noras normalizuoti karinių pajėgų naudojimą įprastai vidaus teisėsaugos veiklai vykdyti“, ypač jo politinių oponentų valdomose jurisdikcijose.
Valstijos valdžios institucijos teigė, kad Portlende Nacionalinės gvardijos dislokuoti nereikia, nes, priešingai nei teigia D. Trumpas, protestai prieš Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) veiksmus buvo nedidelio masto ir taikūs.
Ieškininiame pareiškime teigiama, kad tokiuose protestuose paprastai dalyvauja mažiau nei 30 žmonių, o nuo birželio vidurio nė vienas iš jų dalyvių nebuvo sulaikytas.
