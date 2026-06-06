Popiežius: seksualinis išnaudojimas Katalikų bažnyčioje – vis dar atvira žaizda

Jis tai pasakė pradėdamas kelionę į Ispaniją, kurios metu susitiks su aukomis.
„Išnaudojimas vis dar yra atvira žaizda“, – žurnalistams popiežiaus lėktuve atvykus į Madridą sakė popiežius, pradėdamas septynių dienų valstybinį vizitą, kurio metu taip pat aplankys Barseloną ir Kanarų salas.
Ispanijos premjero Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) vyriausybė ir Katalikų bažnyčia Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po ilgus metus trukusio Bažnyčios hierarchijos tylos ir neskaidrumo.
Iškilmingas priėmimas Madrido karališkuosiuose rūmuose buvo suplanuotas šeštadienį prieš maldos budėjimą netoli Madrido „Real“ stadiono „Santiago Bernabeu“, kur laukiama 400 tūkst. daugiausia jaunų žmonių.
Lėktuve žurnalistams Leonas XIV sakė esąs „labai patenkintas pranešimais“, kad jaunimas vis labiau domisi Katalikų bažnyčia.
„Jie supranta, kad yra tuštuma ir prasmės trūkumas, ir galbūt mano vizitas padeda dar labiau kažką pažadinti“, – sakė jis.
Jo atvykimas į Madridą sutampa su Puerto Riko žvaigždės Bad Bunny koncertų serija, o kai kurie stebėtojai atkreipia dėmesį į tai, kad jaunimas blaškosi tarp dvasingumo ir muzikos.
„Manau, kad daugelis pamatys Bad Bunny. Bet manau, kad čia bus ir keletas, norinčių pamatyti popiežių. Ir tai kažką sako“, – apie prieštaringus lojalumus kalbėjo popiežius.
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