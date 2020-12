Popiežius pakeitė planus dėl Kalėdų, dviem kardinolams nustačius COVID-19

Per Kalėdas, gruodžio 25-ąją, popiežius tradiciškai skelbia kreipimąsi „Urbi and Orbi“ („Miestui ir pasauliui“) iš Šv. Petro bazilikos balkono.

Tačiau šiemet Italijoje dėl koronaviruso pandemijos Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpiui įvesti nauji griežti suvaržymai, siekiant pažaboti ligos plitimą.

„Popiežius Pranciškus paskelbs Kalėdų žinią ir suteiks palaiminimą „Urbi et Orbi“ Vatikano apaštalinių rūmų Palaiminimų salėje“, – sakoma Vatikano pranešime.

Gruodžio 26 ir 27 dienomis, taip pat sausio 1-ąją, 3-ąją ir 6-ąją „Viešpaties angelo“ malda bus kalbama bibliotekoje.

Tuo metu per Kūčias aukojamos Bernelių (Piemenėlių) mišios jau anksčiau buvo paankstintos, kad tikintieji suspėtų grįžti namo iki 22 val. vietos laiku, kai įsigalioja komendanto valanda.

Anksčiau antradienį Vatikano šaltiniai sakė, kad dviem popiežiui artimiems kardinolams buvo nustatyta koronaviruso infekcija.

Lenkų kardinolo Konrado Krajewskio (Konrado Krajevskio), atsakingo už popiežiaus labdaringąją veiklą, „testo dėl COVID-19 rezultatas buvo teigiamas“, nurodė Vatikano atstovas Matteo Bruni (Matėjas Bruni).

57 metų kardinolui, dėl savo atsidavimo neturtingiesiems ir benamiams vadinamam popiežiaus Robinu Hudu, pasireiškė plaučių uždegimo simptomai; šiuo metu jis gydomas Romos ligoninėje.

Pareigūnai dar nustatinėja asmenis, su kuriais jis turėjo kontaktų pastaruoju metu. Žinoma, kad jis reguliariai susitikdavo su popiežiumi.

Italų kardinolui 78 metų Giuseppe Bertello (Džiuzepei Bertelui), Vatikano valstybės gubernatoriui, taip pat patvirtinta konronavirusinė infekcija, naujienų agentūrai AFP sakė šaltis Vatikane.

84 metų pontifikas, mėgstantis būti šalia tikinčiųjų, nėra linkęs dėvėti apsauginės kaukės, nors Italijoje siaučia pandemija.

Pirmadienį per susitikimą su Vatikano darbuotojais popiežius Pranciškus negalėjo atsispirti pagundai prisiglausti prie kūdikio, bet nei jis, nei jo aplinkos pareigūnai kaukių nedėvėjo.

Yra didelis pavojus, kad dėl amžiaus ir senos plaučių ligos iš Argentinos kilusiam popiežiui užsikrėtus koronavirusu kiltų komplikacijų

Remiantis popiežiaus biografu Austenu Ivereigh (Ostinu Iveriu), būdamas 21 metų jis susirgo pleuritu ir vos nenumirė. Tuomet jam teko pašalinti dalį plaučių.

Savo naujausioje knygoje „Pasvajokime“ (Let Us Dream) popiežius pasakoja, kaip jo patirti išgyvenimai padeda suprasti, kaip jaučiasi koronaviruso aukos.

Buvo 1957-ieji, kai jis, būdamas antrų metų seminaristas Buenos Airėse, pateko į ligoninę, kur jam teko kovoti už savo gyvybę.

„Aš šiek tiek suprantu, kaip jaučiasi koronavirusu sergantys žmonės, prijungti prie plaučių vėdinimo aparatų ir negalintys patys kvėpuoti“, – rašė pontifikas.