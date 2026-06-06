Popiežius lankosi politiškai poliarizuotoje Ispanijoje

Ši kelionė vyksta politiškai neramiu metu Ispanijos ministrui pirmininkui Pedro Sanchezui (Pedro Sančesui).
Vizitas prasidės karaliaus ir karalienės sutikimu karališkuosiuose rūmuose Madride.
Vėliau tą pačią dieną netoli Madrido „Real“ klubo „Santiago Bernabeu“ stadiono vyks maldos budėjimas, kuriame laukiama 400 tūkst. žmonių.
Sekmadienį miesto centre vyksiančiose mišiose turėtų dalyvauti apie milijonas žmonių.
Per savo septynių dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naująjį Barselonos Šv. Šeimos (Sagrada Familia) bazilikos bokštą – dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią.
Jis taip pat susitiks su katalikų dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis, pranešė Vatikanas.
Ispanijos nacionalinio ombudsmeno 2023 metų ataskaitos duomenimis, nuo 1940 metų Ispanijoje nuo tokio išnaudojimo nukentėjo apie 200 tūkst. nepilnamečių.
P. Sanchezo vyriausybė ir Katalikų bažnyčia Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po daugelio metų Bažnyčios hierarchijos tylėjimo ir neskaidrumo.
Ketvirtadienį ir penktadienį Kanarų salose Leonas XIV susitiks su migrantais bei jiems padedančiomis organizacijomis, o kartu su P. Sanchezu pagerbs tūkstančius migrantų, žuvusių bandant pasiekti Europą.
Kanarų salos – Ispanijai priklausančios salos prie Vakarų Afrikos krantų – tapo pagrindiniu neteisėtų migrantų atvykimo į Ispaniją tašku po ilgų ir pavojingų kelionių iš Afrikos.
JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) vertinimu, 2025 metais šiame maršrute žuvo arba dingo be žinios 1 172 migrantai – šis skaičius tik šiek tiek mažesnis nei 2024 metais, kai žuvo 1 215 žmonių.
Priešingai nei daugelis Europos sąjungininkių, P. Sanchezo valdoma Ispanija vykdo gana liberalią imigracijos politiką.
Tačiau jo vyriausybė patiria spaudimą iš Liaudies partijos ir kraštutinių dešiniųjų partijos „Vox“ – trečiosios politinės jėgos šalyje, kuri savo programą apibendrina šūkiu, raginančiu „ginti Ispaniją, šeimą ir gyvybę“.
„Poliarizuota šalis“
P. Sanchezas taip pat sulaukia kritikų išpuolių dėl kelių korupcijos skandalų, susijusių su jo artimiausia aplinka.
Jo žmona, brolis, buvę aukšto rango socialistų pareigūnai ir buvęs ministras pirmininkas Jose Luisas Rodriguezas Zapatero (Chosė Luisas Rodrigesas Sapateras) yra įsivėlę į atskiras bylas.
Šie skandalai sukėlė nepatogumų P. Sanchezui, kuris atėjo į valdžią 2018 metais žadėdamas išvalyti Ispanijos politiką po to, kai Liaudies partija įklimpo į savo korupcijos skandalą.
P. Sanchezas atmetė opozicijos reikalavimus atsistatydinti, tvirtindamas, kad jo mažumos koalicija išdirbs visą kadenciją iki kitų numatytų rinkimų 2027 metais.
Leonas XIV „atvyksta į poliarizuotą šalį, kurioje įvairūs veikėjai gali bandyti pasinaudoti šiuo vizitu“, sakė Bažnyčios atstovas spaudai Ispanijos vizitui Rafaelis Rubio (Rafaelis Rubijas).
„Užtikrinti, kad jo žinia pasiektų visus ir prabiltų į visus, yra didelis iššūkis“, – sakė jis.
Vizito metu dislokuojama apie 15 tūkst. nacionalinės policijos ir Civilinės gvardijos pareigūnų bei vietos policijos pajėgos.
Taip pat akredituota daugiau nei 4 tūkst. žurnalistų iš 80 šalių.
Tai pirmoji JAV gimusio popiežiaus kelionė į Europos Sąjungos (ES) šalį už Italijos ribų ir pirmasis valstybinis popiežiaus vizitas Ispanijoje nuo Benedikto XVI atvykimo 2010 metais.
Leono XIV pirmtakas Pranciškus iš esmės nekreipė dėmesio į daugelį tradicinių Europos katalikybės bastionų, kur, kaip ir Ispanijoje, religingumas sparčiai mažėja.
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