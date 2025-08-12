Politologas: susitikimas Aliaskoje gali tapti JAV pažeminimu

Tokia savo nuomone jis pasidalino su naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentu Niujorke.
„Keletą savaičių Trumpo apologetai bandė mus įtikinti, kad šį kartą Trumpas pasipriešins Putinui. Nesitikiu, kad šiame susitikime būtent taip ir bus“, – teigė L. Mitchellas.
Jis pabrėžė, kad kaskart susitikęs su V. Putinu D. Trumpas „pažemindavo save ir mūsų šalį“, ir pridūrė, kad tai greičiausiai pasikartos.
Ekspertas teigė nežinąs, kas tiksliai įvyks per šį susitikimą, tačiau pridūrė, kad „Trumpas jau kalba apie Rusijos ir Ukrainos apsikeitimą žemėmis ir kitus susitarimus, kurie prilygtų bent dalinei Rusijos pergalei“.
„Kaip ir daugelis amerikiečių, palaikau Ukrainos pastangas apsiginti nuo Rusijos agresijos. Gaila, kad mūsų prezidentas šiai nuomonei nepritaria“, – pridūrė L. Mitchellas.
D. Trumpas ketina susitikti su V. Putinu Aliaskoje rugpjūčio 15 d.