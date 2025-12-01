Po gedimų atnaujintas eismas Lamanšo tuneliu

Naktį elektros tiekimo problema „buvo išspręsta“ ir „eismas atnaujintas abiem kryptimis“, sakoma „Getlink“ pareiškime prancūzų kalba, kurį gavo naujienų agentūra AFP.
Greitųjų traukinių operatorė „Eurostar“ anksčiau pranešė, kad trečiadienį turėtų veikti visu pajėgumu, tačiau įspėjo apie galimus trikdžius.
Keliautojai, vykstantys intensyviu Naujųjų metų laikotarpiu, buvo priversti ieškoti alternatyvų po to, kai „Eurostar“ atidėjo visus reisus tarp Londono, Paryžiaus, Amsterdamo ir Briuselio.
„Paslaugos šiandien atnaujintos po vakarykščio elektros tiekimo sutrikimo Lamanšo tunelyje ir naktį kilusių tolesnių problemų dėl geležinkelių infrastruktūros“, – sakoma „Eurostar“ interneto svetainėje paskelbtame pranešime.
„Šiandien planuojame teikti visas savo paslaugas, tačiau dėl netiesioginio poveikio vis dar gali būti vėlavimų ir galimų atšaukimų paskutinę minutę“, – teigiama pranešime.
Anksčiau tarnyba įspėjo keleivius atidėti kelionę kitai datai ir perspėjo apie didelius vėlavimus bei paskutinę minutę atšaukiamus reisus.
Anksčiau „Eurostar“ svetainėje buvo paskelbta, kad dieną buvo atšaukti net žemyninėje dalyje vykstantys reisai, kuriais nesinaudojama Lamanšo tuneliu, pavyzdžiui, tarp Paryžiaus ir Briuselio.
Be elektros tiekimo sutrikimo problemos, Lamanšo tunelyje, 50 km ilgio povandeninėje geležinkelio linijoje, jungiančioje Folkstoną Pietryčių Anglijoje ir Kokelį Šiaurės Prancūzijoje, taip pat nustojo veikti „LeShuttle“ traukinys.
Londono Sant Penkro tarptautinėje stotyje ir Paryžiaus „Gare du Nord“ stotyje susidarė minios įstrigusių keliautojų su lagaminais, kuriems pranešta, kad jų metų pabaigos švenčių planai sujaukti.
