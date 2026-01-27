Po du dešimtmečius trukusių derybų ES ir Indija sudarė didžiulį prekybos susitarimą

ES vadovai ir Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi tikisi, kad paktas padės šalims susidoroti su iššūkiais, kylančiais iš dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų – JAV ir Kinijos.
Bendrija nurodė, kad naujasis susitarimas sumažins arba panaikins muitus beveik 97 proc. Europos eksporto, kasmet sutaupant iki 4 mlrd. eurų.
„Visų susitarimų motina“, – antradienį Indijos sostinėje sakė N. Modi.
Naujajame Delyje premjeras susitiko su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Antonio Costa, atvykusiais į Indiją pasirašyti šio susitarimo.
„Susitarimas suteiks daug galimybių 1,4 milijardo Indijos gyventojų ir daugeliui milijonų ES žmonių“, – tęsė Indijos ministras pirmininkas.
Jo teigimu, šis Indijos ir ES susitarimas „sudaro apie 25 proc. pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP) ir vieną trečdalį pasaulio prekybos“.
Bendrija Indiją – daugiausiai gyventojų turinčią pasaulio valstybę – laiko svarbia ateities rinka.
„Europa ir Indija šiandien kuria istoriją, – nurodė EK pirmininkė. – Sukūrėme dviejų milijardų žmonių laisvosios prekybos zoną, kurioje naudos gaus abi pusės.“
„Stipriname savo ekonomikas“
ES pareigūnai teigė, kad tai ambicingiausias Indijos kada nors sudarytas susitarimas, o Europos įmonės gautų vadinamąjį „pirmo siūlytojo pranašumą“.
Iš susitarimo didžiausią naudą turėtų gauti svarbūs Europos žemės ūkio, automobilių ir paslaugų sektoriai.
Tačiau tokie žemės ūkio sektoriai kaip jautiena, ryžiai ir cukrus, kurių įtraukimas į ankstesnį susitarimą su Pietų Amerikos bloku MERCOSUR sukėlė ūkininkų pasipiktinimą ir protestus, šįkart nebuvo įtraukti.
Naujasis Delis ES laiko svarbiu ir itin reikalingu technologijų bei investicijų šaltiniu, padėsiančiu sparčiai plėsti infrastruktūrą ir kurti milijonus naujų darbo vietų.
N. Modi nurodė, kad antradienį pasirašytame susitarime numatyta ir saugumo partnerystė, suteikianti naujų galimybių gynybos įmonėms.
„Mes ne tik stipriname savo ekonomikas, bet ir užtikriname saugumą savo žmonėms vis nesaugesniame pasaulyje“, – sakė U. von der Leyen.
„Sujungdami šias stipriąsias puses, mažiname strateginę priklausomybę tuo metu, kai prekyba vis labiau paverčiama ginklu“, – pridūrė ji.
ES duomenimis, 2024-aisiais Indijos ir Bendrijos prekyba prekėmis pasiekė 120 mlrd. eurų – tai beveik 90 proc. padidėjimas per pastarąjį dešimtmetį. Papildomai 60 mlrd. eurų sudarė prekyba paslaugomis.
Bendrija nurodė, kad, kaip tikimasi, Indija palengvins prieigą prie rinkos, o Europos įmonės gaus privilegijuotą prieigą prie Naujojo Delio finansinių paslaugų ir jūrų transporto sektorių.
„Aukščiausio lygio prieiga“
Automobilių muitai bus palaipsniui mažinami nuo 110 proc. iki 10 proc., bet galios 250 tūkst. transporto priemonių kvota. Muitai vynui sumažės nuo 150 proc. iki 20 procentų.
ES pareiškė, kad šiuo metu 50 proc. siekiantys tarifai perdirbtiems maisto produktams, įskaitant makaronus ir šokoladą, bus panaikinti.
U. von der Leyen išreiškė viltį, kad eksportas į Indiją padvigubės, o ES „gaus aukščiausio lygio prieigą, kada nors suteiktą prekybos partnerei tradiciškai saugomoje Indijos rinkoje“.
Pasak N. Modi, Indijoje tai paskatins tokius sektorius kaip tekstilė, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai ir odos gaminiai, taip pat paslaugų sektorių.
Susitarimas pasiektas Briuseliui ir Naujajam Deliui siekiant atverti rinkas, susiduriant su JAV muitais ir Kinijos eksporto kontrole.
Remiantis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognozėmis, Indija šiemet taps ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika.
Naujasis Delis, kuris dešimtmečius kliovėsi Maskva dėl svarbios karinės technikos, pastaraisiais metais stengėsi sumažinti priklausomybę nuo Rusijos, diversifikuodamas importą ir skatindamas savo vidaus gamybos bazę.
Europa tą patį daro atsižvelgdama į Jungtines Valstijas.
