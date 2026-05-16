 Po Donaldo Trumpo įspėjimo Taivanas pareiškė esąs nepriklausoma šalis

Po Donaldo Trumpo įspėjimo Taivanas pareiškė esąs nepriklausoma šalis

2026-05-16 09:16
BNS inf.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įspėjo Taivaną neskelbti oficialios nepriklausomybės, sala šeštadienį pareiškė esanti nepriklausoma šalis.

<span>Po Donaldo Trumpo įspėjimo Taivanas pareiškė esąs nepriklausoma šalis</span>
Po Donaldo Trumpo įspėjimo Taivanas pareiškė esąs nepriklausoma šalis / I-HWA CHENG / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Taivanas „yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldus Kinijos Liaudies Respublikai“, sakoma Taivano užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Ministerija taip pat pabrėžė, jog JAV ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimų Taivanui dalis, D. Trumpui užsiminus, kad jis svarsto šį klausimą.

„Kalbant apie Taivano ir JAV ginklų pardavimą, tai ne tik JAV saugumo įsipareigojimas Taivanui, aiškiai įtvirtintas Taivano santykių akte, bet ir bendro atgrasymo nuo regioninių grėsmių forma“, – nurodė ministerija.

Taivanas šiuos pareiškimus paskelbė praėjus dienai po to, kai D. Trumpas baigė vizitą Pekine, kur Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) spaudė jį nepalaikyti savarankiškos salos, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.

Kalbėdamas apie Xi Jinpingui svarbų klausimą, D. Trumpas leido suprasti, kad nepritaria Taivano nepriklausomybės paskelbimui, ir, regis, suabejojo, kodėl JAV turėtų ginti salą užpuolimo atveju.

„Nesiekiu, kad kas nors taptų nepriklausomas. Ir, žinote, mes turėtume nukeliauti 9,5 tūkst. mylių, kad kariautume. Aš to nesiekiu“, – televizijos „Fox News“ laidai „Special Report with Bret Baier“ sakė jis.

„Noriu, kad jie atvėstų. Noriu, kad Kinija atvėstų, – teigė D. Trumpas. – Mes nesiekiame karų, ir jei viskas liktų taip, kaip yra, manau, kad Kinijai tai tiktų.“

JAV pripažįsta tik Pekiną ir nepritaria oficialiai Taivano nepriklausomybei, tačiau istoriškai vengė atvirai pareikšti, kad nepritaria nepriklausomybei.

Pagal JAV įstatymus Vašingtonas privalo tiekti ginklus Taivanui jo gynybai, tačiau lieka neaišku, ar JAV pajėgos ateitų salai į pagalbą.

Xi Jinpingas susitikimą pradėjo įspėjimu dėl Taivano, kurio prezidentas Lai Ching-te (Lai Čingtė) laiko salą jau nepriklausoma, todėl deklaracija, anot jo, yra nereikalinga.

Xi Jinpingas sakė D. Trumpui, kad klaidingi žingsniai šiuo jautriu klausimu gali sukelti „konfliktą“.

Reaguodama į valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijo) komentarus, kad JAV politika Taipėjaus atžvilgiu nepasikeitė, Taivano užsienio reikalų ministerija padėkojo Vašingtonui už tai, kad jis parodė, jog „palaiko ir vertina taiką bei stabilumą Taivano sąsiauryje“.

Šiame straipsnyje:
Taivanas
Donaldas Trumpas
nepriklausoma valstybė
šalis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
Laikas baigti su tuo Taivanu. Tai Kinijos provincija, o ne nepriklausoma šalis.
0
0
vertybės
yra svarbiausia, kaip sakė į Lietuvą atvykęs Taivano atstovas. Už vertybes netgi padėką pareiškė tuometei Lietuvos, vyriausybei ir už tai paglostė Armonikaitę bet investicijas nukreipė į Vokietiją kur stato savo mikroschemų gamyklą. Na o JAV ir Lenkijos atstovai, paklausti apie bendravimą su Kinija ir Taivaniu, visuomet pabrėžia, kad jų strateginius interesus atitinka ekonominuai ryšiai su Kinija, o ne su Taivaniu.
0
0
O dabar
Palyginkite BNS melagiena su originalu Fox news :)
0
0
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų