Pistorius: nesame kare, bet nesame ir visiškoje taikoje

Dronų skrydžiai jam nėra netikėti, sakė B. Pistorius Rytų Vokietijos žemių ministrų pirmininkų konferencijoje Etersburgo pilyje prie Veimaro.
„Nesame kare, bet nebesame ir visiškoje taikoje. Mes atakuojami. Hibridiškai, dezinformacijos kampanijomis ir dronų įsiveržimais“, – pabrėžė B. Pistorius.
Jo kolegos iš Danijos duomenimis, iki šiol nėra aišku, iš kur dronai atskrido. Tačiau jų naudojimas yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino strategijos dalis – „nors to konkrečiai apie šį atvejį pasakyti negalime“, teigė B. Pistorius. Ministrų pirmininkų konferencijoje buvo kalbama ir apie gynybos struktūras Rytų Vokietijoje.
Ketvirtadienį Danijos policija pranešė, kad keturiuose šalies oro uostuose buvo pastebėti dronai, kurie vėliau nuskrido. Olborgo oro uostas Danijos šiaurėje, vienas didžiausių šalyje po Kopenhagos, buvo uždarytas ir po kelių valandų vėl atidarytas. Likę oro uostai uždaryti nebuvo, nes iki ketvirtadienio ryto ten nebuvo suplanuoti jokie skrydžiai.
Šalies ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį, kai virš Kopenhagos oro uosto taip pat skraidė dideli dronai ir dėl to jis buvo uždarytas kelioms valandoms, pareiškė, kad šalis patyrė „rimčiausią išpuolį prieš Danijos ypatingos svarbos infrastruktūrą“.
