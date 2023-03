Patogaus gyvenimo kaina – būsimo vaiko pilietybė

Tūkstančiai nėštukių

Dėl peso devalvacijos atostogos Argentinoje užsieniečiams labai atpigo. Tačiau pastaraisiais mėnesiais į šią šalį svečiai iš Rusijos plūsta ne pasilepinti saule. Tūkstančiai rusių į Argentiną atvyksta paskutinėmis nėštumo dienomis, kad čia pagimdytų.

Nuo vasario pradžios, kai kelioms nėščioms rusėms buvo neleista įvažiuoti į Argentiną, nes jos neturėjo atgalinių bilietų, negalėjo pateikti aiškios informacijos apie savo apsilankymo tikslą, Argentinoje verda diskusijos apie gimdymo turizmą.

Argentinos imigracijos tarnybos duomenimis, per pastaruosius tris mėnesius į Argentiną atvyko beveik 6 tūkst. rusių. Pernai jų buvo daugiau nei 10 tūkst., iš jų beveik 7 tūkst. Argentinoje neužsibuvo. Kiek iš atvykusių rusų moterų buvo nėščios, nežinoma, nes tokia informacija nerenkama. Šiemet, spėja migracijos tarnybos, rusių į Argentiną atvyks dvigubai daugiau.

Dažnai besilaukiančios rusės į Argentiną atvyksta vienos, be partnerių. Dauguma jų – didesnes nei vidutines pajamas gaunančių sluoksnių atstovės, tad nuomojasi butus prabangiuose Buenos Airių gyvenamuosiuose rajonuose ir lankosi brangiose privačiose klinikose, kuriose gimdo savo vaikus.

Paso privalumai

Gimdymo turizmas – ne naujiena. Jis labiausiai paplitęs šalyse, kuriose naujagimiai automatiškai gauna gimimo šalies pilietybę. Populiariausia kryptis – JAV, kur pasai yra vieni paklausiausių pasaulyje. Amžiaus pradžioje daug turtingų rusių vaikus gimdė, pavyzdžiui, Floridoje, kur daugelis jų turi ir nekilnojamojo turto.

Institucijoms įdomiau ne atvykėlių motyvai, bet abejonės, kad už rusiško gimdyvių turizmo iškabos gali slėptis nusikalstamas verslas.

Tačiau pastaraisiais metais įvažiuoti į Jungtines Valstijas tapo sunkiau, o po Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą – beveik neįmanoma. Tad rusėms skirtame gimdymo turizmo žemėlapyje atsirado kitų šalių, kuriose naujagimiai taip pat gauna pilietybę.

Nors Argentina ir nėra masinio turizmo traukos šalis, Argentinos pasas net ir prieš invaziją į Ukrainą buvo gerokai patrauklesnis už rusišką. Argentinos piliečiai gali be vizų trumpam laikui lankytis 171 šalyje, įskaitant ES, Jungtinę Karalystę, Japoniją. Be to, prašyti ilgalaikės vizos taip pat nelabai sunku, o dvigalviu ereliu papuoštas rusiškas dokumentas net ir iki 2022 m. vasario 24 d. jo savininkui suteikė perpus mažiau privilegijų: rusai be vizų galėjo atvykti tik į maždaug 80 šalių.

Argentinoje pagimdyto, šios šalies pilietybę gavusio kūdikio tėvai ir kiti šeimos nariai gana lengvai gali registruoti gyvenamąją vietą šioje šalyje, vėliau gali pasinaudoti supaprastinta natūralizacijos procedūra ir, nepraėjus nė dvejiems metams nuo kūdikio gimimo, patys kreiptis dėl Argentinos pilietybės. Gavus ją, galima pretenduoti į dešimtį metų galiojančią JAV vizą.

Panaši situacija ir Brazilijoje, į kurią Rusijos piliečiai taip pat gali patekti be didelių kliūčių. Nors ir čia neįmanoma nustatyti, kiek kūdikių pastaraisiais mėnesiais pagimdė į Braziliją atvykusios rusės motinos, nes gimdyvių pilietybė neregistruojama, vietos žiniasklaida pastebėjo netipiškų reiškinių. Pavyzdžiui, Brazilijos pietuose esančiame Florianopolyje gimė tiek daug rusų kūdikių, kad tėvai net pasisamdė stačiatikių šventiką krikštynų ceremonijai atlikti.

Korumpuotos paslaugos

Žurnalistų kalbinti atvykėliai iš Rusijos neslėpė kariaujančioje gimtinėje nematantys perspektyvų, o ir sakė biją dėl gresiančios mobilizacijos. Tačiau Argentinos valdžios institucijoms įdomiau ne atvykėlių motyvai, bet abejonės, kad už rusiško gimdyvių turizmo iškabos gali slėptis nusikalstamas verslas. Šiuo metu atliekamas tyrimas dėl firmos, kuri organizuoja nėščių rusių keliones ir, be kita ko, taip pat siūlo pagreitintą natūralizaciją. Argentinos federalinės policijos duomenimis, už paketą reikalaujama iki 35 000 dolerių.

Viena tokių gimdyvių turizmo firmų – „ArgentinaFamily“ už standartinį paketą prašo vos 3 500 dolerių, už priežiūrą kiaurą parą – 7 500 dolerių, o už 15 tūkst. dolerių siūloma prabangi paslaugų versija su vairuotoju, aukle ir ispanų kalbos pamokomis.

26-erių Buenos Airėse gyvenančios rusės Jelenos Kuklinos kompanija, žadėjusi rusakalbėms klientėms, kad „gimdymas Argentinoje – geriausia alternatyva gimdymui JAV“, šiandien turi nemalonumų su Argentinos teisėtvarka. Neseniai tyrėjai apvertė aukštyn kojomis jos nuomojamą butą prašmatniame Puerto Madero rajone ir konfiskavo 66 920 dolerių grynaisiais, nešiojamuosius kompiuterius ir mobiliuosius telefonus.

J. Kuklina įtariama pasinaudojusi valstybės lėšomis, klastojusi dokumentus – daugiau kaip 70 nėščių rusių gyvenamoji vieta buvo nurodytas viešbutis. Ji kėsinosi į pašalpas už vaikus, kurias gauna nepasiturintys asmenys.

Šalutinis poveikis

Rusių gimdymo turizmas – pelningas ne tik tokioms agentūroms. Argentinoje iš tiesų puikiai išvystyta medicinos priežiūros sistema. Paslaugų kokybe tiek valstybinės, tiek privačios gydymo įstaigos nenusileidžia net kai kurių Europos šalių ligoninėms. O kai vieną didžiausių infliacijų fiksuojančioje šalyje už paslaugas atsiskaitoma doleriais, klientams patraukli tampa dar ir kaina.

Milijonus gyventojų turinčiame Buenos Airių didmiestyje yra ne mažiau kaip aštuonios ligoninės, į kurias vyksta nėščios rusės. Pavyzdžiui, valstybinė nemokama Fernándezo ligoninė, kurioje per pastaruosius tris mėnesius naujų pacienčių skaičius išaugo 50 proc. Arba privati ligoninė „Sanatorio Finochietto“, kurioje kas trečias gruodį gimęs kūdikis – rusų kilmės.

Dar viena nusikalstama veikla gali būti susijusi jau ne su mėgėjais pasipinigauti, bet su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Įtariama, kad Argentinos pasai taip pat gali būti panaudoti nusikalstamiems tikslams ar šnipinėjimui. Pvz., Slovėnijoje pernai gruodį buvo sulaikyti du Rusijos šnipai, turintys Argentinos pilietybę, kurią, tikėtina, gavo pasinaudoję gimdymo šioje šalyje schema.