 Pasauliniai alkoholio gamintojai skęsta neparduotose atsargose

Pasauliniai alkoholio gamintojai skęsta neparduotose atsargose

2026-01-20 10:38
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Precedento neturintis viskio, konjako ir tekilos paklausos kritimas lėmė didelių neparduoto stipriojo alkoholio atsargų susikaupimą pas pirmaujančius pasaulinius gamintojus, o tai verčia juos mažinti gamybos apimtis bei didina kainų karo tikimybę, rašo „Financial Times“.

Pasauliniai alkoholio gamintojai skęsta neparduotose atsargose
Pasauliniai alkoholio gamintojai skęsta neparduotose atsargose / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Leidinio skaičiavimais, pagrįstais bendrovių finansinėmis ataskaitomis, penkių pirmaujančių pasaulinių alkoholio gamintojų – „Diageo“, „Pernod Ricard“, „Campari“, „Brown-Forman“ ir „Remy Cointreau“ – bendra neparduotos produkcijos atsargų vertė siekia maždaug 22 mlrd. JAV dolerių ir yra didžiausia per daugiau nei dešimtmetį.

Atsargos pradėjo kauptis po to, kai gamintojai, reaguodami į alkoholio vartojimo augimą per COVID-19 pandemiją, gamybą didino be saiko jausmo, perdėtai vildamiesi, kad tokia paklausa tęsis bemaž amžinai.

Tačiau smarkiai įsisiūbavusi infliacija galiausiai grąžino alkoholio pramonę į realybę. Pasaulinis vartotojų perkamosios galios kritimas per pastaruosius kelerius metus susmukdė stipriojo alkoholio paklausą, tad daugelis sektoriaus įmonių skelbė apie finansinių rodiklių blogėjimą bei jį sekančius padarinius.

Investuotojai diskutuoja, kiek šį nuosmukį galima sieti su gilesniais visuomeniniais pokyčiais. Kai kurie jų mano, kad alkoholio vartojimo kritimą pirmiausia lemia padidintas visuomenės domėjimasis sveika gyvensena, o kiti tai sieja su sparčiai populiarėjančiais svorio mažinimo vaistais.

Šiame straipsnyje:
pasaulinė alkoholio rinka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų